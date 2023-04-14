Какая будет погода в Украине 15 апреля — Наталка Диденко удивила контрастным прогнозом

В ряде регионов Украины будет дождь. Фото: Новости.

В преддверии Пасхи, 15 апреля, погода решила капризничать по полной программе. Местами ожидаются дожди, иногда — с мокрым снегом, и усиление ветра, а местами — тепло.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 15 апреля.

Народный синоптик предупредила о непогоде накануне Пасхи и успокоила тем, что на сам праздник в большинстве областей Украины потеплеет. За ее словами, завтра, 15 апреля, в Украине будут наблюдаться значительные температурные контрасты.

"От ночных +2...+4 градусов в Харьковской, Сумской, Полтавской областях, до дневных +20...+22 градусов в Крыму!" — говорит синоптик.

В частности, по ее прогнозу, 15 апреля теплейшей ожидается погода в южной части Украины и в прикарпатских областях, в течение дня +15...+20, а в Крыму — до +22 градусов.

Самой холодной окажется северная часть Украины и северо-восток, а также Волынь и Ровенская область, где колонки термометров будут показывать только +4...+8 градусов. На остальной территории Украины +10...+13 градусов.

"Дожди завтра предполагаются в западных областях, в Житомирской и Винницкой области. Дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются в субботу в Харьковской, Луганской и Полтавской областях", — удивила прогнозом синоптик.

На остальной территории Украины, по ее словам, будет без осадков.

"Характерная особенность завтрашнего дня — сильный ветер! Порывы юго-восточного ветра будут порой достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду. Обратите внимание!" — подчеркнула Диденко.

Прогноз температуры воздуха в Украине: 15 апреля. Фото: Наталья Диденко/ Facebook

Какая будет погода в Киеве

Как утверждает Наталья Диденко, в Киеве 15 апреля будет сильный ветер и холодная погода. Днем ожидается только +6...+8 градусов, но без дождя. Небольшие осадки возможны только к вечеру.

Несмотря на это, синоптик обещает, что уже на Пасху в Украине везде потеплеет, днем ожидается +12...+16 градусов, на западе и юге +14...+18, на Закарпатье и крайнем юге до +20 градусов.

"Дожди на Пасху возможны ночью в северных областях (но небольшие совсем) и днем местами в западной части", — подчеркнула Диденко.

Напомним, что недавно народные синоптики рассказывали, что погода на Пасхальную неделю будет в Украине с периодическими дождями, временами погремит гроза. В большинстве областей будет тепло. Осадки больше всего ожидаются на востоке Украины.