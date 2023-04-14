Якою буде погода в Україні 15 квітня — Наталка Діденко здивувала контрастним прогнозом

У низці регіонів України дощитиме. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Великодня, 15 квітня, погода вирішила вередувати по повній програмі. Місцями очікуються дощі, подекуди — з мокрим снігом, та посилення вітру, а місцями — тепло.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 15 квітня

Народна синоптикиня попередила про негоду напередодні Великодня, та заспокоїла тим, що на саме свято у більшості областей України потеплішає. За її словами, завтра, 15 квітня, в Україні спостерігатимуться значні температурні контрасти.

"Від нічних +2...+4 градусів на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, до денних +20...+22 градусів в Криму!" — каже синоптикиня.

Зокрема, за її прогнозом, 15 квітня найтеплішою очікується погода в південній частині України та в прикарпатських областях, протягом дня +15...+20, а в Криму — до +22 градусів.

Найхолоднішою виявиться північна частина України та північний схід, а також Волинь та Рівненщина, де стовпчики термометрів показуватимуть лише +4...+8 градусів. На решті території України +10...+13 градусів.

"Дощі завтра передбачаються в західних областях, на Житомирщині та Вінниччині. Дощі, місцями з мокрим снігом, очікуються у суботу на Харківщині, Луганщині, Полтавщині", — здивувала прогнозом синоптикиня.

На решті території України, за її словами, буде без опадів.

"Характерна особливість завтрашнього дня — сильний вітер! Пориви південно-східного вітру часом досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду. Зверніть увагу!" — наголосила Діденко.

Прогноз температури повітря в Україні 15 квітня. Фото: Наталка Діденко/ Facebook

Якою буде погода в Києві

Як стверджує Наталка Діденко, у Києві 15 квітня буде сильний вітер і холодна погода. Вдень очікується лише +6...+8 градусів, проте без дощу. Невеликі опади можливі лише ввечері.

Попри це синоптикиня обіцяє, що вже на Великдень в Україні скрізь потепліє, вдень очікується +12...+16 градусів, на заході та півдні +14...+18, на Закарпатті та крайньому півдні до +20 градусів.

"Дощі на Пасху можливі вночі у північних областях (але невеликі зовсім) та вдень місцями у західній частині", — наголосила Діденко.

Нагадаємо, нещодавно народні синоптики розповідали, що погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України.