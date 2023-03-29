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Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды: в каких областях сегодня будет холоднее всего

29 марта 2023 07:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 29 марта: синоптики рассказали, где ожидать снег
Синоптики прогнозируют снег во многих областях
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 29 марта, в Украине ожидается существенное понижение температуры воздуха. В течение дня во всех областях страны будет холодно, в некоторых из них ожидаются осадки в виде снега.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Прогноз погоды на 29 марта

Синоптики сообщают, что 29 марта по всей Украине будет облачно. В северных, ночью и в западных и центральных областях небольшой мокрый снег (ночью на крайнем севере умеренный), в восточных областях осадки преимущественно в виде дождя. 

На остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, возможны порывы 7-12 м/с, ночью и утром в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять от 3° тепла до 2° мороза. До -5° мороза столбик термометра опустится в:

  • на западе;
  • в Житомирской;
  • в Киевской;
  • в Винницкой;
  • в Черкасской областях.

В Донецкой и Луганской областях 1-6° тепла; днем 0-5° тепла, в Закарпатье и в юго-восточной части 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

погода
Прогноз погоды на 29 марта

Погода в Киевской области

На протяжении дня в Киевской области будет облачно. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью и утром возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • по области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла;
  • в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Опасные метеорологические явления

В Гидрометцентре предупреждают об опасности из-за резкого изменения погоды и сильных ветров.

Предупреждают о I уровне опасности, желтом.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечается в сообщении.

погода
Предупреждение об опасности

Опасные гидрологические явления

Также синоптики предупреждают об угрозе подтоплений в ряде регионов Украины. 29-30 марта на участке Днестра Галич — Залещики ожидается добег волны паводка с повышением уровней воды на 0,7-1,2 м над текущими уровнями воды.

Во второй половине суток 29 марта ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка на р. Днестр в створе гидрологического поста.

Прогноз от народного синоптика Наталки Диденко

"Сегодня, 29 марта, практически повсюду в Украине в течение дня ожидается не выше 0...+5 градусов. На юге и крайнем востоке теплее, +5...+9 градусов, в Луганской области до +10 градусов. В среду существенных осадков не предполагается, циклон с атмосферными фронтами пойдет дальше", — прогнозирует синоптик.

По данным Натальи Диденко, только на севере Украины есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке — небольшого дождя.

"Северо-западный ветер останется порывистым, с периодическими штормовыми порывами. Осторожно!" — предупреждает синоптик и утешает, что потепление придет в конце этой недели.

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