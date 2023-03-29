Прогноз погоди на 29 березня: синоптики розповіли, де очікувати сніг

Українців попереджають про різке погіршення погоди: в яких областях сьогодні буде найхолодніше
Сьогодні, 29 березня, в Україні очікується суттєве зниження температури повітря. Упродовж дня у всіх областях країни буде прохолодно, у деяких з них очікуються опади у вигляді снігу.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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Прогноз погоди на 29 березня
Синоптики повідомляють, що 29 березня, по всій Україні буде хмарно. У північних, вночі і в західних та центральних областях невеликий мокрий сніг (вночі на крайній півночі помірний), у східних областях опади переважно у вигляді дощу (вдень
невеликі).
На решті території без істотних опадів. На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, можливі пориви 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу. До -5 градусів морозу стовпчик термометра опуститься в:
- на заході
- в Житомирській
- в Київській
- у Вінницькій
- у Черкаській областях
На Донеччині та Луганщині 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та у південно-східній частині 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.
Погода на Київщині
У Київській області впродовж дня буде хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі та вранці можливі пориви 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
- по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла
- у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла
Небезпечні метеорологічні явища
У Гідрометцентрі попереджають про небезпеку у зв'язку з різкою зміною погоди та сильними вітрами.
Попереджають про I рівень небезпечності, жовтий.
"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — наголошується у повідомленні.
Небезпечні гідрологічні явища
Також синоптики попереджають про загрозу підтоплень у низці регіонів України. 29-30 березня на ділянці Дністра Галич — Залiщики очікується добігання хвилі паводку з підвищенням рівнів води на 0,7-1,2 м над поточними рівнями води.
У другій половині доби 29 березня очікується проходження максимального рівня дощового паводка на р.Дністер у створі гідрологічного поста Заліщики (Тернопільська обл.) висотою 460-510 см над нулем поста (рівень води на 08 год. 28 березня дорівнював 388 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 700-900 м3/с.
Прогноз від народної синоптикині Наталки Діденко
"Сьогодні, 29-го березня, практично повсюди в Україні протягом дня очікується не вище 0+5 градусів. На півдні та крайньому сході тепліше, +5+9 градусів, на Луганщині до +10 градусів. У середу суттєвих опадів не передбачається, циклон з атмосферними фронтами піде собі далі", — прогнозує синоптикиня.
За даними Наталки Діденко, лише на півночі України є ймовірність невеликого снігу, а на крайньому сході — невеликого дощу.
"Північно-західний вітер залишиться рвучким, із періодичними штормовими поривами. Обережно!" — попереджає синоптик й втішає, що потепління прийде в кінці цього тижня.
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