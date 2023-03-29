Прогноз погоди на 29 березня: синоптики розповіли, де очікувати сніг

Синоптики прогнозують сніг у багатьох областях

Сьогодні, 29 березня, в Україні очікується суттєве зниження температури повітря. Упродовж дня у всіх областях країни буде прохолодно, у деяких з них очікуються опади у вигляді снігу.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 29 березня

Синоптики повідомляють, що 29 березня, по всій Україні буде хмарно. У північних, вночі і в західних та центральних областях невеликий мокрий сніг (вночі на крайній півночі помірний), у східних областях опади переважно у вигляді дощу (вдень

невеликі).

На решті території без істотних опадів. На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, можливі пориви 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу. До -5 градусів морозу стовпчик термометра опуститься в:

на заході

в Житомирській

в Київській

у Вінницькій

у Черкаській областях

На Донеччині та Луганщині 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та у південно-східній частині 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.

Прогноз погоди на 29 березня

Погода на Київщині



У Київській області впродовж дня буде хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі та вранці можливі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла

у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла

Небезпечні метеорологічні явища

У Гідрометцентрі попереджають про небезпеку у зв'язку з різкою зміною погоди та сильними вітрами.

Попереджають про I рівень небезпечності, жовтий.

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — наголошується у повідомленні.

Попередження про небезпеку

Небезпечні гідрологічні явища

Також синоптики попереджають про загрозу підтоплень у низці регіонів України. 29-30 березня на ділянці Дністра Галич — Залiщики очікується добігання хвилі паводку з підвищенням рівнів води на 0,7-1,2 м над поточними рівнями води.

У другій половині доби 29 березня очікується проходження максимального рівня дощового паводка на р.Дністер у створі гідрологічного поста Заліщики (Тернопільська обл.) висотою 460-510 см над нулем поста (рівень води на 08 год. 28 березня дорівнював 388 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 700-900 м3/с.

Прогноз від народної синоптикині Наталки Діденко

"Сьогодні, 29-го березня, практично повсюди в Україні протягом дня очікується не вище 0+5 градусів. На півдні та крайньому сході тепліше, +5+9 градусів, на Луганщині до +10 градусів. У середу суттєвих опадів не передбачається, циклон з атмосферними фронтами піде собі далі", — прогнозує синоптикиня.

За даними Наталки Діденко, лише на півночі України є ймовірність невеликого снігу, а на крайньому сході — невеликого дощу.

"Північно-західний вітер залишиться рвучким, із періодичними штормовими поривами. Обережно!" — попереджає синоптик й втішає, що потепління прийде в кінці цього тижня.

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