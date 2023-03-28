Погода в Україні 29 березня — що нас чекає в останні дні березня

В останні дні березня в Україні спостерігається зовсім не весняна погода

Синоптики попередили про погіршення погоди. По всій території України 29 березня очікуються опади у вигляді дощу та снігу, а температура суттєво знизиться.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Україні 29 березня

Синоптики зазначають, що протягом дня, 29 березня, по всій Україні буде хмарно. У північних, вночі і в західних та центральних областях невеликий мокрий сніг (вночі на крайній півночі помірний), у східних областях опади переважно у вигляді дощу (вдень

невеликі).

На решті території без істотних опадів. На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, можливі пориви 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях 0-5° морозу, на решті території від 3° тепла до 2° морозу.

На Донеччині та Луганщині 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та у південно-східній частині 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.

Якою буде погода на Київщині

У Київській області впродовж дня буде хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі та вранці можливі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла;

у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Небезпечні метеорологічні явища

У гідрометцентрі попереджають про небезпеку у зв'язку з різкою зміною погоди та сильними вітрами.

Попереджають про I рівень небезпечності, жовтий.

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — наголошується у повідомленні.

Лавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується:

на високогір'ї Закарпатської,

на високогір'ї Івано-Франківської областей.

Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Також закликають утриматись від походів на високогір'я.

Небезпечні гідрологічні явища

Також синоптики попереджають про загрозу підтоплень у низці регіонів України.

29-30 березня на ділянці Дністра Галич — Залiщики очікується добігання хвилі паводку з підвищенням рівнів води на 0,7-1,2 м над поточними рівнями води.

Без загрози негативних наслідків.

У другій половині доби 29 березня очікується проходження

максимального рівня дощового паводка на р.Дністер у створі гідрологічного поста Заліщики (Тернопільська обл.) висотою 460-510 см над нулем поста (рівень води на 08 год. 28 березня дорівнював 388 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 700-900 м3/с.

Без загрози негативних наслідків.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що наприкінці березня в Україну прийде середземноморський циклон, який принесе сильні опади, вітри та похолодання. Серйозна зміна погоди, що характеризується зимовою негодою — снігопадами та сильним вітром — очікується із 28 березня по 3 квітня.