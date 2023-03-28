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Синоптики предупреждают о сильном ухудшении погоды: каким областям угрожает опасность

28 марта 2023 17:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 29 марта — что нас ждет в последние дни марта
В последние дни марта в Украине наблюдается совсем не весенняя погода
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики предупредили об ухудшении погоды. На всей территории Украины 29 марта ожидаются осадки в виде дождя и снега, а температура существенно снизится.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Погода в Украине 29 марта

Синоптики отмечают, что в течение дня, 29 марта, по всей Украине облачно. В северных, ночью и в западных и центральных областях небольшой мокрый снег (ночью на крайнем севере умеренный), в восточных областях осадки преимущественно в виде дождя (днем)
небольшие.

На остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, возможны порывы 7-12 м/с, ночью и утром в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза, на остальной территории от 3° тепла до 2° мороза.

В Донецкой и Луганской областях 1-6° тепла; днем 0-5° тепла, в Закарпатье и в юго-восточной части 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

погода в Украине

Какая будет погода в Киевской области

На протяжении дня в Киевской области будет облачно. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью и утром возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • по области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла;
  • в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Опасные метеорологические явления

В гидрометцентре предупреждают об опасности из-за резкого изменения погоды и сильных ветров.

Предупреждают о I уровне опасности, желтом.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечается в сообщении.

погода в Украине

Лавинная опасность

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается:

  • на высокогорье Закарпатской,
  • на высокогорье Ивано-Франковской области.

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Также призывают воздержаться от походов на высокогорье.

погода в Украине

Опасные гидрологические явления

Также синоптики предупреждают об угрозе подтоплений в ряде регионов Украины.

29-30 марта на участке Днестра Галич — Залещики ожидается добег волны паводка с повышением уровней воды на 0,7-1,2 м над текущими уровнями воды.

Без опасности негативных последствий.

Во второй половине суток 29 марта ожидается прохождение
максимального уровня дождевого паводка на р. /с.

Без опасности негативных последствий.

погода в Украине

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что в конце марта в Украину придет средиземноморский циклон, который принесет обильные осадки, ветры и похолодание. Серьезное изменение погоды, которое  характеризуется зимней непогодой — снегопадами и сильным ветром — ожидается с 28 марта по 3 апреля.

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