Погода в Украине на 17 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Люди идут по улице, прячась под зонтиками от дождя. Фото: PA

Погода в Украине во вторник, 17 октября, будет облачной с прояснениями. Осадки не предусматриваются, однако в некоторых областях местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха продолжает падать, ночью столбики могут показывать около 0 °C, а днем — не более +12-15 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 октября

В Укргидрометцентре прогнозируют, что сегодня, 17 октября, в восточных областях ночью, в северо-восточных днем местами небольшой дождь, на остальной территории сухо. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +0-5 °C, в Крыму +5-10 °C;

днем +7-12 °C, в южной части до +16 °C;

в Карпатах ночью от +1 до -4 °C, днем +1-6 °C.

В Киевской области сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью +0-5 °C, днем +7-12 °C, в Киеве днем до +10 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 17 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что на этой неделе в Украине будет преобладать погода без осадков, однако в некоторых частях страны ожидаются дожди. К тому же, будут морозы до -4 градусов.