Погода в Україні на 17 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Люди йдуть вулицею, ховаючись під парасольками від дощу. Фото: PA

Погода в Україні в вівторок, 17 жовтня, буде хмарна з проясненнями. Опади не передбачаються, однак в деяких областях місцями можливі невеликі дощі. Температура повітря продовжує падати, вночі стовпчики можуть показувати близько 0 °C, а вдень — не більш ніж +12-15 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 17 жовтня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що сьогодні, 17 жовтня, у східних областях вночі, у північно-східних вдень місцями невеликий дощ, на решті території сухо. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +0-5 °C, в Криму +5-10 °C;

вдень +7-12 °C, у південній частині до +16 °C;

в Карпатах вночі від +1 °C до -4 °C, вдень +1-6 °C.

У Київській області сьогодні очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі +0-5 °C, вдень +7-12 °C, у Києві вдень до +10 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 17 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що цього тижня в Україні переважатиме погода без опадів, однак в деяких частинах країни очікуються дощі. До того ж будуть морози до -4 градусів.