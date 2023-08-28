Погода в Украине на 29 августа - где будет жарче всего

Прогноз погоды в Украине на 29 августа. Фото: depositphotos

Во вторник, 29 августа, в Украине ожидается аномально жаркая погода. Максимальная температура воздуха составит 37 градусов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 29 августа

По словам Диденко, в восточных областях будет немного легче. Там температура воздуха составит 25-29 градусов тепла. При этом синоптик уточнила, что большую часть суток в Украине будет сухо и ясно.

Впрочем, во второй половине дня и вечером в западных регионах, в Житомирской и Винницкой областях пройдут долгожданные дожди с грозами.

"Единственная предосторожность — из-за бешеной жары и вертикальных темпоконтрастов вероятны грозы при дождях, локально сильные ливни и шквалы", — сказала Наталья Диденко.

Карта погоды на 29 августа. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 29 августа

Народный синоптик сообщила, что в столице ожидается пик жары. Температура воздуха составит 35-37 градусов. Будет сухо и ясно.

Что ожидать в ближайшие дни

Диденко рассказала, что 30 и 31 августа еще будет жарко, а вот с 1 сентября начнется существенное понижение температуры воздуха.

"Держитесь и прячьтесь... А пока — пейте воды, сколько влезает, ходите медленно и плавно, как африканские женщины с десятком корзин на голове, цените траву, кусты, деревья и реки со ставками, не тратьте энергию на ср…чи, оставляйте, по возможности, налоги в Украине, не повышайте слишком благосостояние других европейцев, и пусть никакая жара или любая погода не помешает регулярным донатам нашим защитникам", — добавила она.

Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что в столице жара не утихает. Следовательно, специалисты фиксируют новые аномальные температурные рекорды.

Также мы сообщали, что завтра, 29 августа, в Украине будет изнуряющая жаркая погода. Лишь ночью в некоторых областях возможны кратковременные дожди.

Добавим, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4 °C.