Погода в Україні на 29 серпня - де буде найспекотніше

Прогноз погоди в Україні на 29 серпня. Фото: depositphotos

У вівторок, 29 серпня, в Україні очікується аномально спекотна погода. Максимальна температура повітря становитиме 37 градусів.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 29 серпня

За словами Діденко, у східних областях буде трохи легше. Там температура повітря становитиме 25-29 градусів тепла. При цьому синоптик уточнила, що більшу частину доби в Україні буде сухо та ясно.

Втім, у другій половині дня та ввечері у західних регіонах, на Житомирщині та Вінницькій областях пройдуть довгоочікувані дощі з грозами.

"Єдина обережність — через шалену спеку і вертикальні темпоконтрасти можливі грози при дощах, локально сильні зливи і шквали", — сказала Наталія Діденко.

Карта погоди на 29 серпня. Фото: Наталія Діденко

Погода у Києві 29 серпня

Народна синоптикиня повідомила, що у столиці очікується пік спеки. Температура повітря становитиме 35-37 градусів. Буде сухо та ясно.

Що очікувати найближчими днями

Діденко розповіла, що 30 та 31 серпня ще буде спекотно, а ось із 1 вересня розпочнеться суттєве зниження температури повітря.

"Тримайтеся і ховайтеся... А поки — пийте води, скільки влазить, ходіть повільно і плавно, як африканські жінки з десятком кошиків на голові, цінуйте траву, кущі, дерева і річки зі ставками, не витрачайте енергію на ср...чи, залишайте, по можливості, податки в Україні, не підвищуйте надто добробут інших європейців, і нехай жодна спека чи будь-яка погода не завадить регулярним донатам нашим захисникам", — додала вона.

Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у столиці спека не вщухає. Отже, спеціалісти фіксують нові аномальні температурні рекорди.

Також ми повідомляли, що завтра, 29 серпня, в Україні буде виснажлива спекотна погода. Лише вночі у деяких областях можливі короткочасні дощі.

Додамо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, цьогорічну рекордну температуру. Позначки термометрів становили 46,4 °C.