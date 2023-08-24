Погода в Украине завтра 25 августа, будет ли жара, ожидается ли дождь

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине завтра, 25 августа, погода будет солнечной и жаркой. В этот день осадков не ожидаются.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 25 августа

Она отметила, что днем температура воздуха в Украине будет составлять преимущественно +24+28 градусов, в южных областях и Закарпатье — +26+30 градусов.

Погода в Киеве на 25 августа

В столице осадков не ожидается. Температура воздуха будет достигать +26+28 градусов.

Погода от Метеопрог

По словам синоптиков Метеопрог, в центральных областях Украины будет более жарко, чем в западных и восточных.

Температура воздуха ночью:

На севере — +13 +15 градусов.

В западных областях — +14+17 градусов.

На юге — +18 +20 градусов.

В восточных регионах — +15+18 градусов.

Температура воздуха днем:

На севере — +25+30 градусов.

В западных областях — +26+32 градуса.

На юге — +31+33 градуса.

В восточных регионах — +26+31 градус.

В этот день не будет дождей.

Погода в Украине на 25 августа. Скриншот: Метеопрог

Напомним, в пятницу, 25 августа, в большинстве регионов Украины будет умеренная облачность без осадков. Будет жарко, в большинстве областей синоптики предупреждают о пожарной опасности.