Погода в Украине завтра 25 августа, будет ли жара, ожидается ли дождь

Тотальная жара: народный синоптик Диденко рассказала, где завтра будет жарче всего
В Украине завтра, 25 августа, погода будет солнечной и жаркой. В этот день осадков не ожидаются.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на 25 августа
Она отметила, что днем температура воздуха в Украине будет составлять преимущественно +24+28 градусов, в южных областях и Закарпатье — +26+30 градусов.
Погода в Киеве на 25 августа
В столице осадков не ожидается. Температура воздуха будет достигать +26+28 градусов.
Погода от Метеопрог
По словам синоптиков Метеопрог, в центральных областях Украины будет более жарко, чем в западных и восточных.
Температура воздуха ночью:
- На севере — +13 +15 градусов.
- В западных областях — +14+17 градусов.
- На юге — +18 +20 градусов.
- В восточных регионах — +15+18 градусов.
Температура воздуха днем:
- На севере — +25+30 градусов.
- В западных областях — +26+32 градуса.
- На юге — +31+33 градуса.
- В восточных регионах — +26+31 градус.
В этот день не будет дождей.
Напомним, в пятницу, 25 августа, в большинстве регионов Украины будет умеренная облачность без осадков. Будет жарко, в большинстве областей синоптики предупреждают о пожарной опасности.