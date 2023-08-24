Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Тотальная жара: народный синоптик Диденко рассказала, где завтра будет жарче всего arrow

Тотальная жара: народный синоптик Диденко рассказала, где завтра будет жарче всего

24 августа 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра 25 августа, будет ли жара, ожидается ли дождь
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра, 25 августа, погода будет солнечной и жаркой. В этот день осадков не ожидаются.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на 25 августа

Она отметила, что днем температура воздуха в Украине будет составлять преимущественно +24+28 градусов, в южных областях и Закарпатье — +26+30 градусов.

Погода в Киеве на 25 августа

В столице осадков не ожидается. Температура воздуха будет достигать +26+28 градусов.

Погода от Метеопрог

По словам синоптиков Метеопрог, в центральных областях Украины будет более жарко, чем в западных и восточных.

Температура воздуха ночью:

  • На севере — +13 +15 градусов.
  • В западных областях — +14+17 градусов.
  • На юге — +18 +20 градусов.
  • В восточных регионах — +15+18 градусов.

Температура воздуха днем:

  • На севере — +25+30 градусов.
  • В западных областях — +26+32 градуса.
  • На юге — +31+33 градуса.
  • В восточных регионах — +26+31 градус.

В этот день не будет дождей.

Погода в Украине на 25 августа. Скриншот: Метеопрог

Напомним, в пятницу, 25 августа, в большинстве регионов Украины будет умеренная облачность без осадков. Будет жарко, в большинстве областей синоптики предупреждают о пожарной опасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

День независимости Украины — какова цена свободы

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз