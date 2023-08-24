Погода в Україні завтра 25 серпня, чи буде спека, чи очікувати дощі

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні, завтра, 25 серпня, погода буде сонячною та спекотною. В цей день опадів не передбачається.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 25 серпня

Вона зазначила, що вдень температура повітря в Україні становитиме переважно +24+28 градусів, у південних областях та на Закарпатті — +26+30 градусів.

Погода у Києві на 25 серпня

У столиці опадів не очікується. Температура повітря сягатиме +26+28 градусів.

Погода від Метеопрог

За словами синоптиків Метеопрог, в центральних областях України буде спекотніше, ніж в західних та східних.

Температура повітря вночі:

На півночі — +13+15 градусів.

У західних областях — +14+17 градусів.

На півдні — +18+20 градусів.

У східних регіонах — +15+18 градусів.

Температура повітря вдень:

На півночі — +25+30 градусів.

У західних областях — +26+32 градуси.

На півдні — +31+33 градуси.

У східних регіонах — +26+31 градус.

Дощів в цей день не буде.

Погода в Україні на 25 серпня. Скриншот: Метеопрог

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 серпня, у більшості регіонів України буде помірна хмарність без опадів. Буде спекотно, в більшості областей синоптики попереджають про пожежну небезпеку.