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Тотальна спека: народна синоптикиня Діденко розповіла, де завтра буде найгарячіше

24 серпня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра 25 серпня, чи буде спека, чи очікувати дощі
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні, завтра, 25 серпня, погода буде сонячною та спекотною. В цей день опадів не передбачається.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко. 

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Погода в Україні на 25 серпня

Вона зазначила, що вдень температура повітря в Україні становитиме переважно +24+28 градусів, у південних областях та на Закарпатті — +26+30 градусів.

Погода у Києві на 25 серпня

У столиці опадів не очікується. Температура повітря сягатиме +26+28 градусів.

Погода від Метеопрог

За словами синоптиків Метеопрог, в центральних областях України буде спекотніше, ніж в західних та східних.

Температура повітря вночі:

  • На півночі — +13+15 градусів.
  • У західних областях — +14+17 градусів.
  • На півдні — +18+20 градусів.
  • У східних регіонах — +15+18 градусів.

Температура повітря вдень:

  • На півночі — +25+30 градусів.
  • У західних областях — +26+32 градуси.
  • На півдні — +31+33 градуси.
  • У східних регіонах — +26+31 градус. 

Дощів в цей день не буде. 

Погода в Україні на 25 серпня. Скриншот: Метеопрог

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 серпня, у більшості регіонів України буде помірна хмарність без опадів. Буде спекотно, в більшості областей синоптики попереджають про пожежну небезпеку. 

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