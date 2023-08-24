Погода в Україні завтра 25 серпня, чи буде спека, чи очікувати дощі

Тотальна спека: народна синоптикиня Діденко розповіла, де завтра буде найгарячіше
В Україні, завтра, 25 серпня, погода буде сонячною та спекотною. В цей день опадів не передбачається.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні на 25 серпня
Вона зазначила, що вдень температура повітря в Україні становитиме переважно +24+28 градусів, у південних областях та на Закарпатті — +26+30 градусів.
Погода у Києві на 25 серпня
У столиці опадів не очікується. Температура повітря сягатиме +26+28 градусів.
Погода від Метеопрог
За словами синоптиків Метеопрог, в центральних областях України буде спекотніше, ніж в західних та східних.
Температура повітря вночі:
- На півночі — +13+15 градусів.
- У західних областях — +14+17 градусів.
- На півдні — +18+20 градусів.
- У східних регіонах — +15+18 градусів.
Температура повітря вдень:
- На півночі — +25+30 градусів.
- У західних областях — +26+32 градуси.
- На півдні — +31+33 градуси.
- У східних регіонах — +26+31 градус.
Дощів в цей день не буде.
Нагадаємо, у п'ятницю, 25 серпня, у більшості регіонів України буде помірна хмарність без опадів. Буде спекотно, в більшості областей синоптики попереджають про пожежну небезпеку.