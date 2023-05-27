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Тепло, но незначительное похолодание: народный синоптик рассказала про погоду на завтра

27 мая 2023 20:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 27 мая - где ожидается похолодание
Прогноз погоды на 28 мая. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 28 мая, ожидается теплая погода с прохладною температурой воздуха. Осадков будет значительно меньше.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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В воскресенье, 28 мая, в Украине будет значительно меньше осадков. В последний день недели дожди пройдут:

  • на востоке;
  • на юго-востоке;
  • в Карпатах.

Температура воздуха на севере и на западе прогреется до +18…+21 градуса.

Погода в Киеве

По словам Диденко, в воскресенье в столице осадки не ожидаются, но будет свежий воздух. Температура составит около +20…+22 градуса.

Погода от Meteoprog

Температура воздуха в городах Украины будет следующая:

  • в Киеве +17…+19 градуса;
  • в Днепре +23 градуса;
  • в Полтаве +20 градуса;
  • в Харькове +20 градусов;
  • в Ивано-Франковске +18 градусов;
  • в Донецке +18 градусов;
  • в Чернигове +17 градуса.

Напомним, что по версии Укргидрометцентра, в воскресенье, 27 мая, в Украине ожидается теплая погода с облачностью. Впрочем, в некоторых регионах могут пройти дожди.

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