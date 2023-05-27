Погода в Украине на 27 мая - где ожидается похолодание

Прогноз погоды на 28 мая. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 28 мая, ожидается теплая погода с прохладною температурой воздуха. Осадков будет значительно меньше.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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В воскресенье, 28 мая, в Украине будет значительно меньше осадков. В последний день недели дожди пройдут:

на востоке;

на юго-востоке;

в Карпатах.

Температура воздуха на севере и на западе прогреется до +18…+21 градуса.

Погода в Киеве

По словам Диденко, в воскресенье в столице осадки не ожидаются, но будет свежий воздух. Температура составит около +20…+22 градуса.

Погода от Meteoprog

Температура воздуха в городах Украины будет следующая:

в Киеве +17…+19 градуса;

в Днепре +23 градуса;

в Полтаве +20 градуса;

в Харькове +20 градусов;

в Ивано-Франковске +18 градусов;

в Донецке +18 градусов;

в Чернигове +17 градуса.

Напомним, что по версии Укргидрометцентра, в воскресенье, 27 мая, в Украине ожидается теплая погода с облачностью. Впрочем, в некоторых регионах могут пройти дожди.