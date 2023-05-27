Погода в Украине на 27 мая - где ожидается похолодание

Тепло, но незначительное похолодание: народный синоптик рассказала про погоду на завтра
В воскресенье, 28 мая, ожидается теплая погода с прохладною температурой воздуха. Осадков будет значительно меньше.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Какой будет погода в Украине
В воскресенье, 28 мая, в Украине будет значительно меньше осадков. В последний день недели дожди пройдут:
- на востоке;
- на юго-востоке;
- в Карпатах.
Температура воздуха на севере и на западе прогреется до +18…+21 градуса.
Погода в Киеве
По словам Диденко, в воскресенье в столице осадки не ожидаются, но будет свежий воздух. Температура составит около +20…+22 градуса.
Погода от Meteoprog
Температура воздуха в городах Украины будет следующая:
- в Киеве +17…+19 градуса;
- в Днепре +23 градуса;
- в Полтаве +20 градуса;
- в Харькове +20 градусов;
- в Ивано-Франковске +18 градусов;
- в Донецке +18 градусов;
- в Чернигове +17 градуса.
Напомним, что по версии Укргидрометцентра, в воскресенье, 27 мая, в Украине ожидается теплая погода с облачностью. Впрочем, в некоторых регионах могут пройти дожди.