Погода в Україні на 27 травня - де очікується похолодання

Тепло, але незначне похолодання: народний синоптик розповіла про погоду на завтра
У неділю, 28 травня, очікується тепла погода з прохолодною температурою повітря. Опадів буде значно менше.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.
Якою буде погода в Україні
У неділю, 28 травня, в Україні буде значно менше опадів. В останній день тижня дощі пройдуть:
- на сході;
- на південному сході;
- в Карпатах.
Температура повітря на півночі та заході прогріється до +18…+21 градуса.
Погода у Києві
За словами Діденко, у неділю у столиці опади не очікуються, але буде свіже повітря. Температура становитиме близько +20…+22 градуси.
Погода від Meteoprog
Температура повітря у містах України буде такою:
- у Києві +17...+19 градусів;
- у Дніпрі +23 градуси;
- у Полтаві +20 градуси;
- у Харкові +20 градусів;
- в Івано-Франківську +18 градусів;
- у Донецьку +18 градусів;
- у Чернігові +17 градусів.
Нагадаємо, що за версією Укргідрометцентру в неділю, 27 травня, в Україні очікується тепла погода з хмарністю. Утім, у деяких регіонах можуть пройти дощі.