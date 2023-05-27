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Тепло, але незначне похолодання: народний синоптик розповіла про погоду на завтра

27 травня 2023 20:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 27 травня - де очікується похолодання
Прогноз погоди на 28 травня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У неділю, 28 травня, очікується тепла погода з прохолодною температурою повітря. Опадів буде значно менше.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Якою буде погода в Україні

У неділю, 28 травня, в Україні буде значно менше опадів. В останній день тижня дощі пройдуть:

  • на сході;
  • на південному сході;
  • в Карпатах.

Температура повітря на півночі та заході прогріється до +18…+21 градуса.

Погода у Києві

За словами Діденко, у неділю у столиці опади не очікуються, але буде свіже повітря. Температура становитиме близько +20…+22 градуси.

Погода від Meteoprog

Температура повітря у містах України буде такою:

  • у Києві +17...+19 градусів;
  • у Дніпрі +23 градуси;
  • у Полтаві +20 градуси;
  • у Харкові +20 градусів;
  • в Івано-Франківську +18 градусів;
  • у Донецьку +18 градусів;
  • у Чернігові +17 градусів.

Нагадаємо, що за версією Укргідрометцентру в неділю, 27 травня, в Україні очікується тепла погода з хмарністю. Утім, у деяких регіонах можуть пройти дощі.

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