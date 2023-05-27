Погода в Україні на 27 травня - де очікується похолодання

Прогноз погоди на 28 травня. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 28 травня, очікується тепла погода з прохолодною температурою повітря. Опадів буде значно менше.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

Читайте також:

Якою буде погода в Україні

У неділю, 28 травня, в Україні буде значно менше опадів. В останній день тижня дощі пройдуть:

на сході;

на південному сході;

в Карпатах.

Температура повітря на півночі та заході прогріється до +18…+21 градуса.

Погода у Києві

За словами Діденко, у неділю у столиці опади не очікуються, але буде свіже повітря. Температура становитиме близько +20…+22 градуси.

Погода від Meteoprog

Температура повітря у містах України буде такою:

у Києві +17...+19 градусів;

у Дніпрі +23 градуси;

у Полтаві +20 градуси;

у Харкові +20 градусів;

в Івано-Франківську +18 градусів;

у Донецьку +18 градусів;

у Чернігові +17 градусів.

Нагадаємо, що за версією Укргідрометцентру в неділю, 27 травня, в Україні очікується тепла погода з хмарністю. Утім, у деяких регіонах можуть пройти дощі.