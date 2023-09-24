Погода в Украине сегодня, 24 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Гроза свирепствует над городом. Фото: pixabay

Сегодня, 24 сентября, украинцев ожидает небольшая облачность. Значительных осадков не ожидается, но в западных регионах ожидаются дожди, местами грозы. В некоторых областях ночи будут прохладными.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 24 сентября

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине будет небольшая облачность без осадков. Однако в большинстве западных областей будет облачно с прояснениями, возможны местами грозовые дожди. Ночью и утром в Одесской области ожидается туман.

Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +11-16°C, на побережье морей местами до +20°C;

днем +25-30°C, в западных областях +19-24°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 24 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Прогнозируется, что сегодня в Киевской области следует ожидать переменную облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в Киевской области ночью +11-16°C, днем +25-30°C;

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 24 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

в Киеве ночью +14-16°C, днем +26-28°C.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 24 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Синоптики также рекомендуют обратить внимание, что 24-26 сентября следует ожидать чрезвычайного уровня пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как сообщает народный синоптик Наталья Диденко, сегодня следует ожидать грозовых дождей западным областям. На остальной территории — сухая и солнечная погода.

Температура воздуха не изменится, однако в западной части похолодает до +19-23°C.

"Киевляне! Первое ощутимое похолодание, если это можно назвать похолоданием (по предварительным прогнозам), ожидается в столице как раз с началом октября. С 1-го числа, со следующего воскресенья", — прогнозирует синоптик.

По ее словам, температура воздуха значительно снизится до +18-20°C.

Источник: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды от Meteoprog

По прогнозу синоптиков, на западе страны следует ожидать дождей, кое-где с грозами.

Температура воздуха ночью +12-17°С, днем +18-23°С, в Винницкой и Житомирской областях +24-29°С.

В северных, центральных и южных областях, а также в Крыму, будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +25-31°С, на юге и в Крыму — +26-31°С.

На востоке Украины дожди не прогнозируются. Там температура воздуха будет ночью +10-15°С, а днем +23-28°С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 24 сентября. Фото: Meteoprog

Напомним, что в исследовании о дезинформации в сфере климата платформа X (бывший Twitter) заняла последнее место, получив лишь одно очко из возможных 21. Этот анализ, выполненный коалицией экологических и антидезинформационных групп, оценивал их подходы к борьбе с неправильной информацией, например, возражением климатических изменений.