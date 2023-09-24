Погода в Україні сьогодні, 24 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Гроза лютує над містом. Фото: pixabay

Сьогодні, 24 вересня, на українців очікує невелика хмарність. Значних опадів не очікується, проте у західних регіонах очікуються дощі, місцями грози. В деяких областях ночі будуть прохолодними.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 24 вересня

Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні буде невелика хмарність, без опадів. Однак у більшості західних областей буде хмарно з проясненнями, можливі місцями грозові дощі. Вночі та вранці в Одеській області варто очікувати туман.

Вітер південно-східний, у західних областях північний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +11-16°C, на узбережжі морів місцями до +20°C;

вдень +25-30°C, в західних областях +19-24°C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 24 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Прогнозується, що сьогодні в Київській області варто очікувати мінливу хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

в Київській області вночі +11-16°C, вдень +25-30°C;

Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 24 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

у Києві вночі +14-16°C, вдень +26-28°C.

Прогноз погоди в Києві сьогодні, 24 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Синоптики також радять звернути увагу, що 24-26 вересня варто очікувати надзвичайного рівня пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко, сьогодні варто очікувати грозових дощів західним областям. На решті території — суха й сонячна погода.

Температура повітря суттєво не зміниться, однак в західній частині похолоднішає до +19-23°C.

"Кияни! Перше відчутніше похолодання, якщо це можна назвати похолоданням (за попередніми прогнозами), очікується у столиці якраз з початком жовтня. З 1-го числа, з наступної неділі", — прогнозує синоптикиня.

За її словами температура повітря значно знизиться до +18-20°C.

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди від Meteoprog

За прогнозом синоптиків, на заході країни варто чекати дощів, подекуди з грозами.

Температура повітря вночі +12-17°С, вдень +18-23°С, у Вінницькій та Житомирській областях +24-29°С.

У північних, центральних та південних областях, а також Криму, буде мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень +25-31 °С, на півдні та в Криму — +26-31°С.

На сході України дощі не прогнозуються. Там температура повітря становитиме вночі +10-15°С, а вдень +23-28°С.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 24 вересня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, що в дослідженні про дезінформацію у сфері клімату платформа X (колишній Twitter) посіла останнє місце, отримавши лише одне очко з можливих 21. Цей аналіз, виконаний коаліцією екологічних та антидезінформаційних груп, оцінював їх підходи до боротьби з неправильною інформацією, наприклад, запереченням кліматичних змін.