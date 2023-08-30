Погода в Украине сегодня, 30 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Метеопрог и Диденко

Летняя гроза над городком. Фото: freepik.com

Сегодня, 30 августа, ожидаются грозовые дожди со шквалами в западных областях Украины, на остальной территории, вероятно, без осадков. Также от синоптиков есть предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 30 августа

Синоптики прогнозируют, что сегодня в западных областях Украины облачно с прояснениями. Ночью умеренные, а днем значительные грозовые дожди. Днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях:

ночью +15-20°C,

днем +23-28°C,

в Закарпатье +20-25°C.

На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков. Однако в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха на остальной территории:

ночью +17-22°C, днем +28-33°C;

в восточных областях ночью +11-16°C, днем +24-29°C.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на среду, 30 августа от Укргидрометцентра. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области

Сегодня, 30 августа, в Киевской области ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области +ночью 17-22°C, днем +28-33°C;

в Киеве ночью +20-22°C, днем +31-33°C.

Также 30-31 августа в Киевской области предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Прогноз погоды в Киеве на среду, 30 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине, а именно в западных областях.

"30 августа в западных областях грозы, днем сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности", — говорится в сообщении.

І уровень опасности (желтый) в западных областях Украины — Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновецкой. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 30 августа, температура в западных областях страны снизится до +24-28°C. Также ожидаются дожди.

"Именно в этой части Украины задождит, загремит и кое-где ожидаются сильные ливни, шквалы и даже град!" — сообщает синоптик.

На остальной территории страны без осадков. Однако в Винницкой, Житомирской и Киевской могут пройти кратковременные дожди.

"Жара еще будет продолжаться в большинстве областей, немного слабее будет в восточной части. Ослабление жары — с начала сентября", — добавила Диденко.

Карта погодных условий на территории Украины в среду, 30 августа. Фото: facebook.com/tala.didenko

Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения. Недавно, 28 августа, уровень жары во многих областях поразил свои предыдущие исторические рекордные значения.