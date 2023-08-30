Погода в Украине сегодня, 30 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Метеопрог и Диденко

Сунут грозы и шквалы: синоптики назвали области, которые сегодня столкнутся с непогодой
Сегодня, 30 августа, ожидаются грозовые дожди со шквалами в западных областях Украины, на остальной территории, вероятно, без осадков. Также от синоптиков есть предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 30 августа
Синоптики прогнозируют, что сегодня в западных областях Украины облачно с прояснениями. Ночью умеренные, а днем значительные грозовые дожди. Днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Температура воздуха в западных областях:
- ночью +15-20°C,
- днем +23-28°C,
- в Закарпатье +20-25°C.
На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков. Однако в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь и гроза.
Температура воздуха на остальной территории:
- ночью +17-22°C, днем +28-33°C;
- в восточных областях ночью +11-16°C, днем +24-29°C.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве и области
Сегодня, 30 августа, в Киевской области ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области +ночью 17-22°C, днем +28-33°C;
- в Киеве ночью +20-22°C, днем +31-33°C.
Также 30-31 августа в Киевской области предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине, а именно в западных областях.
"30 августа в западных областях грозы, днем сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности", — говорится в сообщении.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 30 августа, температура в западных областях страны снизится до +24-28°C. Также ожидаются дожди.
"Именно в этой части Украины задождит, загремит и кое-где ожидаются сильные ливни, шквалы и даже град!" — сообщает синоптик.
На остальной территории страны без осадков. Однако в Винницкой, Житомирской и Киевской могут пройти кратковременные дожди.
"Жара еще будет продолжаться в большинстве областей, немного слабее будет в восточной части. Ослабление жары — с начала сентября", — добавила Диденко.
Напомним, что территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения. Недавно, 28 августа, уровень жары во многих областях поразил свои предыдущие исторические рекордные значения.