Погода в Україні сьогодні, 30 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Літня гроза над містечком. Фото: freepik.com

Сьогодні, 30 серпня, очікуються грозові дощі зі шквалами в західних областях України, на решті території ймовірно без опадів. Також від синоптиків є попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 30 серпня

Синоптики прогнозують, що сьогодні в західних областях України хмарно з проясненнями. Вночі будуть помірні, а вдень значні грозові дощі. Також вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря в західних областях:

вночі +15-20°C,

вдень +23-28°C,

на Закарпатті +20-25°C.

На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів. Однак в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ та гроза.

Температура повітря на решті території:

вночі +17-22°C, вдень +28-33°C;

у східних областях вночі +11-16°C, вдень +24-29°C.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на середу, 30 серпня від Укргідрометцентру. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області

Сьогодні, 30 серпня, в Київській області очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозуються.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області +вночі 17-22°C, вдень +28-33°C;

у Києві вночі +20-22°C, вдень +31-33°C.

Також 30-31 серпня на Київщині попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Києві на середу, 30 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні, а саме в західних областях.

"30 серпня в західних областях грози, вдень значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності", — йдеться в повідомленні.

І рівень небезпечності (жовтий) у західних областях України — Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 30 серпня, температура в західних областях країни знизиться до +24-28°C. Також очікуються дощі.

"Саме в цій частині України задощить, загримить і подекуди очікуються сильні зливи, шквали і навіть град!", — повідомляє синоптикиня.

На решті території країни без опадів. Однак в Вінницькій, Житомирській, Київській можуть пройти короткочасні дощі.

"Спека ще триватиме в більшості областей, трохи слабше буде в східній частині. Послаблення спеки — з початку вересня", — додала Діденко.

Мапа погодних умов на території України в середу, 30 серпня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження. Нещодавно, 28 серпня, рівень спеки в багатьох областях побив свої попередні історичні рекордні значення.