Погода в Україні сьогодні, 30 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Сунуть грози та шквали: синоптики назвали області, які сьогодні зіткнуться з негодою
Сьогодні, 30 серпня, очікуються грозові дощі зі шквалами в західних областях України, на решті території ймовірно без опадів. Також від синоптиків є попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 30 серпня
Синоптики прогнозують, що сьогодні в західних областях України хмарно з проясненнями. Вночі будуть помірні, а вдень значні грозові дощі. Також вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.
Температура повітря в західних областях:
- вночі +15-20°C,
- вдень +23-28°C,
- на Закарпатті +20-25°C.
На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів. Однак в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ та гроза.
Температура повітря на решті території:
- вночі +17-22°C, вдень +28-33°C;
- у східних областях вночі +11-16°C, вдень +24-29°C.
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.
Погода в Києві та області
Сьогодні, 30 серпня, в Київській області очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозуються.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в області +вночі 17-22°C, вдень +28-33°C;
- у Києві вночі +20-22°C, вдень +31-33°C.
Також 30-31 серпня на Київщині попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні, а саме в західних областях.
"30 серпня в західних областях грози, вдень значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності", — йдеться в повідомленні.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 30 серпня, температура в західних областях країни знизиться до +24-28°C. Також очікуються дощі.
"Саме в цій частині України задощить, загримить і подекуди очікуються сильні зливи, шквали і навіть град!", — повідомляє синоптикиня.
На решті території країни без опадів. Однак в Вінницькій, Житомирській, Київській можуть пройти короткочасні дощі.
"Спека ще триватиме в більшості областей, трохи слабше буде в східній частині. Послаблення спеки — з початку вересня", — додала Діденко.
Нагадаємо, що територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження. Нещодавно, 28 серпня, рівень спеки в багатьох областях побив свої попередні історичні рекордні значення.