Погода в Украине — прогноз от синоптиков на вторник, 7 ноября

Женщина переходит дорогу под зонтиком во время дождя и тумана. Фото: Yonhap

Погода в Украине во вторник, 7 ноября, будет облачной. Также сегодня будет сухо, однако синоптики прогнозируют сильный дождь в Закарпатской области и Карпатах. На юге ожидаются густые туманы. Температура воздуха продолжает падать, ведь столбики термометров ночью могут показать от +5 °С.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 7 ноября

По данным синоптиков, во вторник, 7 ноября, в Закарпатской области выпадут дожди, на остальной территории будет сухо. На юг, а именно Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области сегодня ночью и утром надвинут туманы.

Ветер преимущественно западный, иногда переменных направлений, с умеренной скоростью.

Пара гуляет возле затуманенного водоема с собакой. Фото: Новини.LIVE

Температура воздуха по областям:

центральный регион — Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская — ночью +7...+12 °С, днем +12...+17 °С;

— ночью +7...+12 °С, днем +12...+17 °С; западный регион — Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновецкая, Закарпатская — ночью +5...+10 °С, днем +10...+17 °С;

— ночью +5...+10 °С, днем +10...+17 °С; северный регион — Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская — ночью +8...+10 °С, днем +10...+14 °С;

— ночью +8...+10 °С, днем +10...+14 °С; восточный регион — Харьковская, Донецкая, Луганская — ночью +9...+11 °С, днем +12...+16 °С;

— ночью +9...+11 °С, днем +12...+16 °С; южный регион — Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Крым — ночью +10...+13 °С, днем +16...+20 °С.

Женщина под зонтиком на фоне осеннего Киева. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что синоптики спрогнозировали погоду в Киеве сегодня, 7 ноября. Известно, какой отметки достигнет высокая температура.