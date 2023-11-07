Погода в Україні — прогноз від синоптиків на вівторок, 7 листопада

Жінка переходить дорогу під парасолею під час дощу та туману. Фото: Yonhap

Погода в Україні у вівторок, 7 листопада, буде хмарною. Також сьогодні буде сухо, однак синоптики прогнозують сильний дощ в Закарпатській області та Карпатах. На півдні очікуються густі тумани. Температура повітря продовжує падати, адже стовпчики термометрів вночі можуть показати від +5 °С.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 7 листопада

За даними синоптиків, у вівторок, 7 листопада, у Закарпатській області випадуть дощі, на решті території буде сухо. На південь, а саме Одеську, Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області сьогодні вночі та зранку насунуть тумани.

Вітер переважно західний, подекуди змінних напрямків, із помірною швидкістю.

Пара гуляє біля затуманеної водойми з собакою. Фото: Новини.LIVE

Температура повітря по областях:

центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська — вночі +7...+12 °С, вдень +12...+17 °С;

— вночі +7...+12 °С, вдень +12...+17 °С; західний регіон — Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська — вночі +5...+10 °С, вдень +10...+17 °С;

— вночі +5...+10 °С, вдень +10...+17 °С; північний регіон — Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська — вночі +8...+10 °С, вдень +10...+14 °С;

— вночі +8...+10 °С, вдень +10...+14 °С; східний регіон — Харківська, Донецька, Луганська — вночі +9...+11 °С, вдень +12...+16 °С;

— вночі +9...+11 °С, вдень +12...+16 °С; південний регіон — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Крим — вночі +10...+13 °С, вдень +16...+20 °С.

Жінка під парасолею на тлі осіннього Києва. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що синоптики спрогнозували погоду в Києві сьогодні, 7 листопада. Відомо, якої відмітки сягне найвища температура.