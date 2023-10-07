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Идет атмосферный фронт: синоптики рассказали, где сегодня ждать холодную дождливую погоду

7 октября 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 7 октября - сборный прогноз от синоптиков
Женщина с собаками в дождь. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 7 октября, в Украине ожидается холодная и дождливая погода. В страну надвигается атмосферный фронт.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 7 октября

По данным синоптиков Гидрометцентра, сегодня в Украине преимущественно без осадков, лишь на Волыни и Ровеской области ночью местами небольшой дождь, в северной и северо-восточной части страны днем небольшие и умеренные дожди.

Утром и днем в большинстве областей порывы юго-западного ветра 17-22 м/с.

Прогноз погоды на 7 октября.
Погода в Украине 7 октября. Фото: Укргидрометцентр

Температура:

  • ночью 3-10°С,
  • днем 14-20°С.

Погода в Киеве и Киевской области 7 октября

Сообщается, что в Киевской области 7 октября будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 17-22 м/с.

Температура по области:

  • ночью 5-10°С;
  • днем 14-19°С.
Погода в Киевской области 7 октября
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 7 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

  • ночью 7-9°С;
  • днем 15-17°С.
Погода в Киеве 7 октября
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 7 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

В столице в субботу предусматривают облачные условия с изредка проходящими дождями, сильный юго-западный ветер.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Народный синоптик сообщила, что в субботу, 7 октября, облачный атмосферный фронт пересечет северное направление, а также Волынскую, Ровенскую и Харьковскую области, предполагая усиление облачности и периодические осадки. В остальных регионах Украины доминирующим будет сухой воздушный поток. Также ожидается сильный порывистый ветер.

Погода в Украине 7 октября

Температура воздуха будет около 14+18 градусов тепла, а на юге держится в диапазоне 18+23 градуса тепла.

Погода в Украине на 7 октября
Карта погоды на 7 октября. Фото: Наталья Диденко

Напомним, в воскресенье, 8 октября, новый холодный атмосферный фронт продвинется через Украину с северо-запада на юго-восток, затронув за сутки всех регионов. Юго-западный ветер сменит свое направление на северо-западное, с возможными штормовыми порывами.

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