Погода в Украине сегодня, 7 октября - сборный прогноз от синоптиков

Женщина с собаками в дождь. Фото: УНИАН

Сегодня, 7 октября, в Украине ожидается холодная и дождливая погода. В страну надвигается атмосферный фронт.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 7 октября

По данным синоптиков Гидрометцентра, сегодня в Украине преимущественно без осадков, лишь на Волыни и Ровеской области ночью местами небольшой дождь, в северной и северо-восточной части страны днем небольшие и умеренные дожди.

Утром и днем в большинстве областей порывы юго-западного ветра 17-22 м/с.

Погода в Украине 7 октября. Фото: Укргидрометцентр

Температура:

ночью 3-10°С,

днем 14-20°С.

Погода в Киеве и Киевской области 7 октября

Сообщается, что в Киевской области 7 октября будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 17-22 м/с.

Температура по области:

ночью 5-10°С;

днем 14-19°С.

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 7 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

ночью 7-9°С;

днем 15-17°С.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 7 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

В столице в субботу предусматривают облачные условия с изредка проходящими дождями, сильный юго-западный ветер.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Народный синоптик сообщила, что в субботу, 7 октября, облачный атмосферный фронт пересечет северное направление, а также Волынскую, Ровенскую и Харьковскую области, предполагая усиление облачности и периодические осадки. В остальных регионах Украины доминирующим будет сухой воздушный поток. Также ожидается сильный порывистый ветер.

Температура воздуха будет около 14+18 градусов тепла, а на юге держится в диапазоне 18+23 градуса тепла.

Карта погоды на 7 октября. Фото: Наталья Диденко

Напомним, в воскресенье, 8 октября, новый холодный атмосферный фронт продвинется через Украину с северо-запада на юго-восток, затронув за сутки всех регионов. Юго-западный ветер сменит свое направление на северо-западное, с возможными штормовыми порывами.