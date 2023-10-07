Погода в Україні сьогодні, 7 жовтня — збірний прогноз від синоптиків

Жінка з собаками під дощем. Фото: УНІАН

Сьогодні, 7 жовтня, в Україні очікується холодна та дощова погода. Так, на країну насувається атмосферний фронт.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 7 жовтня

За даними синоптиків Гідрометцентру, сьогодні в Україні переважно без опадів, лише на Волині та Рівненщині вночі місцями невеликий дощ, у північній та північно-східній частині країни вдень невеликі та помірні дощі.

Вранці та вдень у більшості областей пориви південно-західного вітру 17-22 м/с.

Погода в Україні 7 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Температура:

вночі 3-10°С тепла,

вдень 14-20°С тепла.

Погода у Києві та Київській області 7 жовтня

Повідомляється, що на Київщині 7 жовтня буде хмарно з проясненням. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий, місцями помірний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с.

Температура по області:

вночі 5-10°С тепла;

вдень 14-19°С тепла.

Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 7 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура у Києві:

вночі 7-9°С тепла;

вдень 15-17°С тепла.

Прогноз погоди у Києві сьогодні, 7 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

У столиці в суботу передбачають хмарні умови з короткочасними дощами, сильний південно-західний вітер.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народний синоптик повідомила, що у суботу, 7 жовтня, хмарний атмосферний фронт перетне північний напрямок, а також Волинську, Рівненську та Харківську області, передбачаючи посилення хмарності та періодичні опади. В решті регіонів України домінуючим буде сухий повітряний потік. Також очікується сильний поривчастий вітер.

Температура повітря буде в межах 14+18 градусів тепла, а на півдні тримається в діапазоні 18+23 градуси тепла.

Мапа погоди на 7 жовтня. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, у неділю, 8 жовтня, новий холодний атмосферний фронт просунеться через Україну з північного заходу на південний схід, торкнувшись за добу всіх регіонів. Південно-західний вітер змінить свій напрямок на північно-західний, із можливими штормовими поривами.