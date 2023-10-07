Погода в Україні сьогодні, 7 жовтня — збірний прогноз від синоптиків

Суне атмосферний фронт: синоптики розповіли, де сьогодні чекати на холодну дощову погоду
Сьогодні, 7 жовтня, в Україні очікується холодна та дощова погода. Так, на країну насувається атмосферний фронт.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 7 жовтня
За даними синоптиків Гідрометцентру, сьогодні в Україні переважно без опадів, лише на Волині та Рівненщині вночі місцями невеликий дощ, у північній та північно-східній частині країни вдень невеликі та помірні дощі.
Вранці та вдень у більшості областей пориви південно-західного вітру 17-22 м/с.
Температура:
- вночі 3-10°С тепла,
- вдень 14-20°С тепла.
Погода у Києві та Київській області 7 жовтня
Повідомляється, що на Київщині 7 жовтня буде хмарно з проясненням. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий, місцями помірний дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с.
Температура по області:
- вночі 5-10°С тепла;
- вдень 14-19°С тепла.
Температура у Києві:
- вночі 7-9°С тепла;
- вдень 15-17°С тепла.
У столиці в суботу передбачають хмарні умови з короткочасними дощами, сильний південно-західний вітер.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народний синоптик повідомила, що у суботу, 7 жовтня, хмарний атмосферний фронт перетне північний напрямок, а також Волинську, Рівненську та Харківську області, передбачаючи посилення хмарності та періодичні опади. В решті регіонів України домінуючим буде сухий повітряний потік. Також очікується сильний поривчастий вітер.
Температура повітря буде в межах 14+18 градусів тепла, а на півдні тримається в діапазоні 18+23 градуси тепла.
Нагадаємо, у неділю, 8 жовтня, новий холодний атмосферний фронт просунеться через Україну з північного заходу на південний схід, торкнувшись за добу всіх регіонів. Південно-західний вітер змінить свій напрямок на північно-західний, із можливими штормовими поривами.