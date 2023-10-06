Погода в Україні на вихідних 7 та 8 жовтня - народний синоптик Діденко попередила про мокрий сніг

Людина йде під парасолькою в сніг. Фото: google.com

На вихідних, 7 та 8 жовтня, в Україні очікується холодна та дощова погода. Так, країну насувається атмосферний фронт.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 7 жовтня

Народний синоптик повідомила, що у суботу, 7 жовтня, хмарний атмосферний фронт перетне північний напрямок, а також Волинську, Рівненську та Харківську області, передбачаючи посилення хмарності та періодичні опади. В решті регіонів України домінуючим буде сухий повітряний потік. Також очікується сильний поривчастий вітер.

Температура повітря буде в межах 14+18 градусів тепла, а на півдні тримається в діапазоні 18+23 градуси тепла.

Карта погоди. Фото: Наталія Діденко

Погода в Україні на 8 жовтня

У неділю, 8 жовтня, новий холодний атмосферний фронт просунеться через Україну з північного заходу на південний схід, торкнувшись за добу всіх регіонів. Південно-західний вітер змінить свій напрямок на північно-західний, із можливими штормовими поривами.

Температурні показники в неділю знизяться, вдень повітря прогріється до +9+14 градусів тепла, хоча на півдні збережеться тепліше на кілька градусів. Найнижчі температурні показники очікуються у Карпатах, де 8 жовтня може випасти мокрий сніг.

Погода в Києві на 7 та 8 жовтня

У столиці, Києві, в суботу передбачають хмарні умови з дощами, що зрідка проходять, сильний південно-західний вітер і температуру близько +17 градусів тепла.

Тим часом у неділю, 8 жовтня, у Києві прогнозують помірні та інколи інтенсивні дощі вночі та вранці, тоді як вдень опади поступово стихнуть і припиняться. Вітер збереже свою силу. Очікуваний температурний режим: +12+13 градусів тепла.

Нагадаємо, що в Україні ще літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище градусів. Однак синоптики розповіли, коли очікується прихід справжньої осені.