Погода в Украине на выходных 7 и 8 октября - народный синоптик Диденко предупредила о мокром снеге

Человек идет под зонтиком в снег. Фото: google.com

На выходных, 7 и 8 октября, в Украине ожидается холодная и дождливая погода. Так, на страну надвигается атмосферный фронт.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 7 октября

Народный синоптик сообщила, что в субботу, 7 октября, облачный атмосферный фронт пересечет северное направление, а также Волынскую, Ровенскую и Харьковскую области, предвещая усиление облачности и периодические осадки. В остальных регионах Украины доминирующим будет сухой воздушный поток. Также ожидается сильный порывистый ветер.

Температура воздуха будет в пределах +14+18 градусов тепла, а на юге держится в диапазоне +18+23 градуса тепла.

Карта погоды. Фото: Наталья Диденко

Погода в Украине на 8 октября

В воскресенье, 8 октября, новый холодный атмосферный фронт продвинется через Украину с северо-запада к юго-востоку, затронув за сутки все регионы. Юго-западный ветер изменит свое направление на северо-западный с возможными штормовыми порывами.

Температурные показатели в воскресенье понизятся, днем воздух прогреется до +9+14 градусов тепла, хотя на юге будет теплее на несколько градусов. Самые низкие температурные показатели ожидаются в Карпатах, где 8 октября может выпасть мокрый снег.

Погода в Киеве на 7 и 8 октября

В столице, Киеве, в субботу предсказывают облачные условия с изредка проходящими дождями, сильный юго-западный ветер и температуру около +17 градусов тепла.

Тем временем в воскресенье, 8 октября, в Киеве прогнозируют умеренные и иногда интенсивные дожди ночью и утром, в то время как днем осадки постепенно стихнут и прекратятся. Ветер сохранит свою силу. Ожидаемый температурный режим — +12+13 градусов тепла.

Напомним, что в Украине все еще летняя погода, ведь среднесуточная температура держится на уровне +15 и выше градусов. Однако синоптики рассказали, когда ожидается приход настоящей осени.