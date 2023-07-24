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Сухо и комфортно: в каких регионах сегодня будет +30

24 июля 2023 05:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 24 июля.
Киевляне спасаются в жару. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 24 июля, ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не предполагается.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 24 июля

Синоптики прогнозируют, что в западных регионах страны могут пройти кратковременные дожди. На остальной территории будет сухо и солнечно.

Ветер преимущественно юго-западный, 7 — 12 м/с.

Прогноз погоды на 24 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • Ночью +12 — 17 °C,
  • Днем +24 — 29 °C.
  • в Закарпатье и на юге страны до 32 °С.

Погода в Киеве и Киевской области 24 июля

По данным синоптиков, в столице 24 июля ожидается переменная облачность. Дождей не будет.

Ветер будет юго-западный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью +15 — 17 °C,
  • днем +27 — 29 °C.
Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Температура воздуха в Киевской области:

  • ночью +12 — 17 °C.
  • днем +24 — 29 °C.
Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Напомним, 24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной Ольги. Часто этот день бывает грозовым. В это время начинают выпадать росы. Наши предки заметили: если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

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