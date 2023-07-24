Сухо и комфортно: в каких регионах сегодня будет +30
Сегодня, 24 июля, ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не предполагается.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 24 июля
Синоптики прогнозируют, что в западных регионах страны могут пройти кратковременные дожди. На остальной территории будет сухо и солнечно.
Ветер преимущественно юго-западный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха:
- Ночью +12 — 17 °C,
- Днем +24 — 29 °C.
- в Закарпатье и на юге страны до 32 °С.
Погода в Киеве и Киевской области 24 июля
По данным синоптиков, в столице 24 июля ожидается переменная облачность. Дождей не будет.
Ветер будет юго-западный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью +15 — 17 °C,
- днем +27 — 29 °C.
Температура воздуха в Киевской области:
- ночью +12 — 17 °C.
- днем +24 — 29 °C.
Напомним, 24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной Ольги. Часто этот день бывает грозовым. В это время начинают выпадать росы. Наши предки заметили: если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.