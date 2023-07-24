Сухо і комфортно: в яких регіонах сьогодні буде +30
Сьогодні, 24 липня, очікується мінлива хмарність. У більшості областей опадів не передбачається.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 24 липня
Синоптики прогнозують, що в західних регіонах країни можуть пройти короткочасні дощі. На решті території буде сухо та сонячно.
Вітер переважно південно-західний, 7 — 12 м/с.
Температура повітря:
- Вночі +12 — 17 °C,
- Вдень +24 — 29 °C.
- на Закарпатті та півдні країни до 32 °С.
Погода у Києві та Київській області 24 липня
За даними синоптиків, у столиці 24 липня очікується мінлива хмарність. Дощів не буде.
Вітер буде південно-західний, 7 — 12 м/с.
Температура повітря у Києві:
- вночі +15 — 17 °C,
- вдень +27 — 29 °C.
Температура повітря у Київській області:
- вночі +12 — 17 °C.
- вдень +24 — 29 °C.
Нагадаємо, 24 липня відзначається день пам'яті святої рівноапостольної Ольги. Часто цей день буває грозовим. У цей час починають випадати роси. Наші пращури помітили: якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим.