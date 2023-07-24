Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Сухо і комфортно: в яких регіонах сьогодні буде +30 arrow

Сухо і комфортно: в яких регіонах сьогодні буде +30

24 липня 2023 05:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 24 липня
Кияни рятуються у спеку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 24 липня, очікується мінлива хмарність. У більшості областей опадів не передбачається.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 24 липня

Синоптики прогнозують, що в західних регіонах країни можуть пройти короткочасні дощі. На решті території буде сухо та сонячно. 

Вітер переважно південно-західний, 7 — 12 м/с.

Прогноз погоди на 24 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

  • Вночі +12 — 17 °C, 
  • Вдень +24 — 29 °C.
  • на Закарпатті та півдні країни до 32 °С.

Погода у Києві та Київській області 24 липня

За даними синоптиків, у столиці 24 липня очікується мінлива хмарність. Дощів не буде. 

Вітер буде південно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура повітря у Києві:

  • вночі +15 — 17 °C,
  • вдень +27 — 29 °C. 
Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Температура повітря у Київській області:

  • вночі +12 — 17 °C.
  • вдень +24 — 29 °C.
Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, 24 липня відзначається день пам'яті святої рівноапостольної Ольги. Часто цей день буває грозовим. У цей час починають випадати роси. Наші пращури помітили: якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз