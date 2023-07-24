Кияни рятуються у спеку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 липня, очікується мінлива хмарність. У більшості областей опадів не передбачається.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 24 липня

Синоптики прогнозують, що в західних регіонах країни можуть пройти короткочасні дощі. На решті території буде сухо та сонячно.

Вітер переважно південно-західний, 7 — 12 м/с.

Прогноз погоди на 24 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

Вночі +12 — 17 °C,

Вдень +24 — 29 °C.

на Закарпатті та півдні країни до 32 °С.

Погода у Києві та Київській області 24 липня

За даними синоптиків, у столиці 24 липня очікується мінлива хмарність. Дощів не буде.

Вітер буде південно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура повітря у Києві:

вночі +15 — 17 °C,

вдень +27 — 29 °C.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Температура повітря у Київській області:

вночі +12 — 17 °C.

вдень +24 — 29 °C.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, 24 липня відзначається день пам'яті святої рівноапостольної Ольги. Часто цей день буває грозовим. У цей час починають випадати роси. Наші пращури помітили: якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим.