Прогноз погоди в Україні на 24 липня

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 24 липня, очікується мінлива хмарність. В більшості областей опадів не передбачається.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні на завтра

В західних регіонах країни можуть пройти короткочасні дощі. На решті території буде сухо та сонячно.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

Вночі — +12-17°C, у південній частині — +17-22°C.

Вдень — +24-29°C, в Закарпатській та південних областях України — до 32°C.

Прогноз погоди на 24 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

У столиці 24 липня очікується мінлива хмарність. Дощів не буде.

Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі — +15-17°C, вдень — +27-29°C.

В Київській області:

Вночі — +12-17°C.

Вдень — +24-29°C.

Нагадаємо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що на Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.