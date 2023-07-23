Прогноз погоди в Україні на 24 липня

Синоптики відповіли, чи чекати завтра українцям на дощі
Завтра, 24 липня, очікується мінлива хмарність. В більшості областей опадів не передбачається.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні на завтра
В західних регіонах країни можуть пройти короткочасні дощі. На решті території буде сухо та сонячно.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- Вночі — +12-17°C, у південній частині — +17-22°C.
- Вдень — +24-29°C, в Закарпатській та південних областях України — до 32°C.
Погода у Києві
У столиці 24 липня очікується мінлива хмарність. Дощів не буде.
Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі — +15-17°C, вдень — +27-29°C.
В Київській області:
- Вночі — +12-17°C.
- Вдень — +24-29°C.
Нагадаємо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що на Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.