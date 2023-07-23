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Синоптики відповіли, чи чекати завтра українцям на дощі

23 липня 2023 14:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 24 липня
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 24 липня, очікується мінлива хмарність. В більшості областей опадів не передбачається.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

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Погода в Україні на завтра

В західних регіонах країни можуть пройти короткочасні дощі. На решті території буде сухо та сонячно. 

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • Вночі — +12-17°C, у південній частині — +17-22°C.
  • Вдень — +24-29°C, в Закарпатській та південних областях України — до 32°C.
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Прогноз погоди на 24 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

У столиці 24 липня очікується мінлива хмарність. Дощів не буде. 

Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі — +15-17°C, вдень — +27-29°C. 

В Київській області:

  • Вночі — +12-17°C.
  • Вдень — +24-29°C.

Нагадаємо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що на Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.

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