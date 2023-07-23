Прогноз погоды в Украине на 24 июля.

Синоптики ответили, ждать ли завтра украинцам дождей
Завтра, 24 июля, ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не предполагается.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине на завтра
В западных регионах страны могут пройти кратковременные дожди. На остальной территории будет сухо и солнечно.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- Ночью — +12-17°C, в южной части — +17-22°C.
- Днем — +24-29°C, в Закарпатской и южных областях Украины — до 32°C.
Погода в Киеве
В столице 24 июля ожидается переменная облачность. Дождей не будет.
Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью — +15-17°C, днем — +27-29°C.
В Киевской области:
- Ночью — 12-17°C.
- Днем — +24-29°C.
Напомним, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.