Прогноз погоды в Украине на 24 июля.

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 24 июля, ожидается переменная облачность. В большинстве областей осадков не предполагается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине на завтра

В западных регионах страны могут пройти кратковременные дожди. На остальной территории будет сухо и солнечно.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

Ночью — +12-17°C, в южной части — +17-22°C.

Днем — +24-29°C, в Закарпатской и южных областях Украины — до 32°C.

Прогноз погоды на 24 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице 24 июля ожидается переменная облачность. Дождей не будет.

Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью — +15-17°C, днем — +27-29°C.

В Киевской области:

Ночью — 12-17°C.

Днем — +24-29°C.

Напомним, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.