Страстная пятница: каких капризов ждать от погоды

Ботанический сад имени Фомина в Киеве. Фото: novyny.live

После продолжительных ливней и прохлады в Украину наконец-то движется тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Левобережье, ночью и Киевской области будет небольшой дождь. В восточных областях, днем также в Закарпатье и в Карпатах — умеренные дожди. Синоптики рассказали, что на остальной территории Украины без существенных осадков.

После ливней и прохлады в Украине идет тепло. Фото: Укргидрометцентр

14 апреля в Украине будет достаточно неоднородная погода. В западных и южных областях температура воздуха достигнет 20 градусов, в то время как в северных и восточных областях столбики термометров будут показывать всего 8-11 градусов днем.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"Большая пятница будет в Украине синоптически неоднородной" , — рассказала она.

Согласно прогнозу, весеннее тепло охватит западные области, большинство юга (кроме Запорожья) и часть центральных областей. Здесь ожидается в течение дня +15+20 градусов.

В то же время, как отмечает Диденко, холодной частью окажется север, восток, а еще Полтавская область. Днем +8+11 градусов.

Магнолии в Ботаническом саду им. Фомина. Фото: novyny.live

Погода в Киеве 14 апреля

"В Киеве в течение дня температура воздуха явно не температура нашей апрельской мечты" , — отметила Диденко.

Согласно ее прогнозу, днем в столице будет всего +9+11 градусов.

Будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь.

Опасные гидрологические явления

13-17 апреля на Верхнем Днепре будет продолжаться рост уровней воды на 0,1-0,3 м в сутки с последующим затоплением поймы, нарушением транспортного сообщения, отоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и возможным начальным затоплением жилых домов. водами Днепра и Сожа в ряде приречных деревень в Черниговском районе Черниговской области. Объявлен третий уровень опасности.

13-14 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться затопление пойменных территорий и начальное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде. Объявлен второй уровень опасности.

13-14 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, ожидается затопление пойменных территорий и возможное начальное затопление низких участков в ряде приречных населенных пунктов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской областей. Объявлен второй уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

13-17 апреля на Десне в пределах Черниговской области продлится рост уровней воды на 2-20 см в сутки, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы, территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском районе Черниговской области. Синоптики подчеркнули, что возможно начальное затопление приусадебных участков и отдельных домов в Новгород-Северском (Зайцево) и Корюковском (Загребелье) районах Черниговской области. Объявлен второй уровень опасности.

В Чернигове возможно затопление территорий городского пляжа "Золотой берег", садово-дачной застройки, дорог на пойме. Объявлен первый уровень опасности.

Напомним, 16 апреля христиане восточного обряда будут отмечать большой праздник — Пасху. В Укргидрометцентре говорят, что будет тепло, правда, кое-где будет дождь.