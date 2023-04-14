Страсна п'ятниця: яких примх чекати від погоди

Ботанічний саді імені Фоміна в Києві. Фото: novyny.live

Після тривалих злив і прохолоди в Україну нарешті суне тепло.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Лівобережжі, вночі і в Київській області буде невеликий дощ. У східних областях, вдень також на Закарпатті та в Карпатах — помірні дощі. Синоптики розповіли, що на решті території України без істотних опадів.

Після злив і прохолоди в Україну йде тепло. Фото: Укргідрометцентр

14 квітня в Україні буде досить неоднорідна погода. У західних і південних областях температура повітря сягне 20 градусів, тоді як у північних та східних областях стовпчики термометрів показуватимуть всього 8-11 градусів вдень.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

"Велика П'ятниця буде в Україні синоптично неоднорідною", — розповіла вона.

Весняне тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Тут очікується протягом дня +15+20 градусів.

Водночас, як зазначає Діденко, найхолоднішою частиною виявиться північна, також східна, а ще Полтавщина. Вдень +8+11 градусів.

Магнолії у Ботанічному саду ім.Фоміна. Фото: novyny.live

Погода у Києві 14 квітня

"У Києві впродовж дня температура повітря явно не температура нашої квітневої мрії", — зазначила Діденко.

Згідно з її прогнозом, вдень у столиці буде усього +9+11 градусів.

Буде переважно хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ.

Небезпечні гідрологічні явища

13-17 квітня на Верхньому Дніпрі продовжуватиметься ріст рівнів води на 0,1-0,3 м за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків водами Дніпра та Сожу в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. Оголошено третій рівень небезпеки.

13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на річці Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. Оголошено другий рівень небезпеки.

13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, очікується затоплення заплавних територій та можливе початкове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Оголошено другий рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища.Фото: Укргідрометцентр

13-17 квітня на Десні в межах Чернігівської області триватиме ріст рівнів води на 2-20 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області. Синоптики наголосили, що можливе початкове затоплення присадибних ділянок та окремих будинків у Новгород-Сіверському (с.Зайцеве) і Корюківському (с.Загребелля) районах Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки.

У місті Чернігів можливе затоплення територій міського пляжу "Золотий берег", садово-дачної забудови, доріг на заплаві. Оголошено перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, 16 квітня християни східного обряду відзначатимуть велике свято — Великдень. В Укргідрометцентрі кажуть, що буде тепло, щоправда, подекуди дощитиме.