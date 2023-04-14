Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Страсна п'ятниця: яких примх чекати від погоди arrow

Страсна п'ятниця: яких примх чекати від погоди

14 квітня 2023 06:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Страсна п'ятниця: яких примх чекати від погоди
Ботанічний саді імені Фоміна в Києві. Фото: novyny.live
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Після тривалих злив і прохолоди в Україну нарешті суне тепло. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

На Лівобережжі, вночі і в Київській області буде невеликий дощ. У східних областях, вдень також на Закарпатті та в Карпатах — помірні дощі. Синоптики розповіли, що на решті території України без істотних опадів.

Після злив і прохолоди в Україну йде тепло. Фото: Укргідрометцентр

14 квітня в Україні буде досить неоднорідна погода. У західних і південних областях температура повітря сягне 20 градусів, тоді як у північних та східних областях стовпчики термометрів показуватимуть всього 8-11 градусів вдень. 

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко

"Велика П'ятниця буде в Україні синоптично неоднорідною", — розповіла вона. 

Весняне тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Тут очікується протягом дня +15+20 градусів.

Водночас, як зазначає Діденко, найхолоднішою частиною виявиться північна, також східна, а ще Полтавщина. Вдень +8+11 градусів.

Магнолії в ботсаду ім.Фоміна
Магнолії у Ботанічному саду ім.Фоміна. Фото: novyny.live

Погода у Києві 14 квітня

"У Києві впродовж дня температура повітря явно не температура нашої квітневої мрії", — зазначила Діденко. 

Згідно з її прогнозом, вдень у столиці буде усього +9+11 градусів.

Буде переважно хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ. 

Небезпечні гідрологічні явища

13-17 квітня на Верхньому Дніпрі продовжуватиметься ріст рівнів води на 0,1-0,3 м за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків водами Дніпра та Сожу в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. Оголошено третій рівень небезпеки. 

13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на річці Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. Оголошено другий рівень небезпеки.

13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, очікується затоплення заплавних територій та можливе початкове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Оголошено другий рівень небезпеки. 

Попередження про небезпечні гідрологічні явища.Фото: Укргідрометцентр

13-17 квітня на Десні в межах Чернігівської області триватиме ріст рівнів води на 2-20 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області. Синоптики наголосили, що можливе початкове затоплення присадибних ділянок та окремих будинків у Новгород-Сіверському (с.Зайцеве) і Корюківському (с.Загребелля) районах Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки. 

У місті Чернігів можливе затоплення територій міського пляжу "Золотий берег", садово-дачної забудови, доріг на заплаві. Оголошено перший рівень небезпеки. 

Нагадаємо, 16 квітня християни східного обряду відзначатимуть велике свято — Великдень. В Укргідрометцентрі кажуть, що буде тепло, щоправда, подекуди дощитиме.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB