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Жару сменят грозы с градом: народный синоптик Диденко сказала, где завтра ждать осадков

29 августа 2023 21:49
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 30 августа — в каких областях ждать осадков
Мужчина под дождем. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 30 августа, в Украине ожидается теплая погода. Правда, в некоторых регионах прогнозируют дожди, грозы и даже град.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 30 августа

Следовательно, завтра в западных областях температура воздуха несколько снизится. Столбики термометров будут показывать до +24+28 °С. Снижение температурных меток связано с осадками. Местами ожидаются сильные ливни, шквалы и град.

На остальной территории, по словам Диденко, будет без осадков. Разве что ночью в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

Жара еще будет продолжаться в большинстве областей, за исключением восточных регионов.

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Действие циклона в Украине. Фото: Наталья Диденко\Facebook

Погода в Киеве и области 30 августа

Завтра в столице и области погода без особых изменений — будет сухо и жарко. Правда, местами ночью и утром возможны кратковременные дожди.

Диденко отмечает, что ослабление жары следует ожидать с начала сентября.

Напомним, 29 августа в Украине, кроме Запорожской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Закарпатской, 30-31 августа кроме западных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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