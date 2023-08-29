Прогноз погоди в Україні 30 серпня — у яких областях чекати опадів

Чоловік під дощем. Фото: УНІАН

Завтра, 30 серпня, в Україні очікується тепла погода. Щоправда у деяких регіонах прогнозують дощі, грози та навіть град.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 30 серпня

Відтак, завтра у західних областях температура повітря дещо знизиться. Стовпчики термометрів показуватимуть +24+28 °С. Зниження температурних позначок пов'язане з опадами. Місцями очікуються сильні зливи, шквали та град.

На решті території, за словами Діденко, буде без опадів. Хіба лише вночі на Вінниччині, Житомирщині та Київщині.

Спека ще триватиме у більшості областей, за винятком східних регіонів.

Дія циклону в Україні. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Погода у Києві та області 30 серпня

Завтра у столиці та області погода без особливих змін — буде сухо та спекотно. Щоправда місцями вночі та зранку можливі короткочасні дощі.

Діденко зазначає, що послаблення спеки слід очікувати з початку вересня.

Нагадаємо, 29 серпня в Україні, крім Запорізької, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Закарпатської, 30-31 серпня крім західних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.