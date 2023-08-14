Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Жара в Украине усиливается: прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра arrow

Жара в Украине усиливается: прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра

14 августа 2023 13:57
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра, 15 августа: подробный прогноз от Укргидрометцентра.
Солнечная погода в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 15 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность во всех регионах Украины. Дождей не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Какая будет погода в Украине 15 августа

Во вторник, 15 августа, во всех областях будет небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • Температура ночью 14-19°С;
  • в южной части до 23°С; днем 28-33°С;
  • в Карпатах ночью 9-14°С, днем 22-27°С.
null
Прогноз погоды в Украине 15 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 15 августа

Завтра в столице и области переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью 14-19°С, днем 28-33°С;
  • в Киеве ночью 17-19°С, днем 31-33°С.

В то же время Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности.

"Обратите внимание, 15-17 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили +46,4°C.

Также в Запорожье зафиксировали более 60 градусов тепла.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз