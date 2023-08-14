Погода в Украине завтра, 15 августа: подробный прогноз от Укргидрометцентра.

Жара в Украине усиливается: прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра
Во вторник, 15 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность во всех регионах Украины. Дождей не ожидается.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какая будет погода в Украине 15 августа
Во вторник, 15 августа, во всех областях будет небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- Температура ночью 14-19°С;
- в южной части до 23°С; днем 28-33°С;
- в Карпатах ночью 9-14°С, днем 22-27°С.
Погода в Киеве и области 15 августа
Завтра в столице и области переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью 14-19°С, днем 28-33°С;
- в Киеве ночью 17-19°С, днем 31-33°С.
В то же время Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности.
"Обратите внимание, 15-17 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили +46,4°C.
Также в Запорожье зафиксировали более 60 градусов тепла.