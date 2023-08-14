Погода в Украине завтра, 15 августа: подробный прогноз от Укргидрометцентра.

Солнечная погода в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE.

Во вторник, 15 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность во всех регионах Украины. Дождей не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода в Украине 15 августа

Во вторник, 15 августа, во всех областях будет небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

Температура ночью 14-19°С;

в южной части до 23°С; днем 28-33°С;

в Карпатах ночью 9-14°С, днем 22-27°С.

Прогноз погоды в Украине 15 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 15 августа

Завтра в столице и области переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью 14-19°С, днем 28-33°С;

в Киеве ночью 17-19°С, днем 31-33°С.

В то же время Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности.

"Обратите внимание, 15-17 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили +46,4°C.

Также в Запорожье зафиксировали более 60 градусов тепла.