Погода в Україні завтра, 15 серпня: детальний прогноз від Укргідрометцентру

Спека в Україні посилюється: прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру
У вівторок, 15 серпня, синоптики прогнозують невелику хмарність у всіх регіонах України. Дощів не очікується.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 15 серпня
У вівторок, 15 серпня, в усіх областях буде невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- Температура вночі 14-19°С;
- у південній частині до 23°С; вдень 28-33°С;
- в Карпатах вночі 9-14°С, вдень 22-27°С.
Погода у Києві та області 15 серпня
Завтра у столиці та області буде мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі 14-19°С, вдень 28-33°С;
- у Києві вночі 17-19°С, вдень 31-33°С.
Водночас Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку.
"Зверніть увагу, 15-17 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули +46,4°C.
Також у Запоріжжі зафіксували понад 60 градусів тепла.