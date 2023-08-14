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Спека в Україні посилюється: прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру

14 серпня 2023 13:57
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 15 серпня: детальний прогноз від Укргідрометцентру
Сонячна погода в Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 15 серпня, синоптики прогнозують невелику хмарність у всіх регіонах України. Дощів не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 15 серпня

У вівторок, 15 серпня, в усіх областях буде невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • Температура вночі 14-19°С;
  • у південній частині до 23°С; вдень 28-33°С;
  • в Карпатах вночі 9-14°С, вдень 22-27°С.
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Прогноз погоди в Україні 15 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 15 серпня

Завтра у столиці та області буде мінлива хмарність. Без опадів. 

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі 14-19°С, вдень 28-33°С;
  • у Києві вночі 17-19°С, вдень 31-33°С.

Водночас Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку.

"Зверніть увагу, 15-17 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули +46,4°C.

Також у Запоріжжі зафіксували понад 60 градусів тепла.

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