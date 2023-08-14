Погода в Україні завтра, 15 серпня: детальний прогноз від Укргідрометцентру

Сонячна погода в Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 15 серпня, синоптики прогнозують невелику хмарність у всіх регіонах України. Дощів не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У вівторок, 15 серпня, в усіх областях буде невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

Температура вночі 14-19°С;

у південній частині до 23°С; вдень 28-33°С;

в Карпатах вночі 9-14°С, вдень 22-27°С.

Прогноз погоди в Україні 15 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 15 серпня

Завтра у столиці та області буде мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

в області вночі 14-19°С, вдень 28-33°С;

у Києві вночі 17-19°С, вдень 31-33°С.

Водночас Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку.

"Зверніть увагу, 15-17 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули +46,4°C.

Також у Запоріжжі зафіксували понад 60 градусів тепла.