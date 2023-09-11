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Жара еще не оставит в покое Украину: синоптики рассказали, в какой области припечет солнце

11 сентября 2023 05:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 11 сентября, и на неделю — сборный прогноз от синоптиков
Девушки гуляют по улицам Киева. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 11 сентября, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В одном регионе температура воздуха поднимется до +30°С.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 11 сентября

Синоптики прогнозируют, что осадков сегодня не предвидится.

Ветер будет переменным, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +5-10°С, на побережье морей до +13°С;
  • днем +19-24°С, в Закарпатье до +30°С.
Карта погоды в Украине на сегодня, 11 сентября, от Укргидрометцентра.
Погода в Украине на сегодня, 11 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня, 11 сентября, в Киевской области осадков не ожидается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +5-10°С, днем +19-24°С;
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 11 сентября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 11 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот
  • в Киеве ночью +8-10°С, днем +22-24°С.
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Прогноз погоды в Киеве сегодня, 11 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на неделю

На следующей неделе 11-15 сентября синоптики прогнозируют теплую погоду с незначительными колебаниями в температуре. Сильных осадков не ожидается, однако во второй половине недели следует ожидать кратковременных дождей.

В понедельник, 11 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7-12°С, днем +20-25°С. В Приазовье, Крыму и на крайнем западе ночью +10-15°С, днем +22-27°С.

Во вторник, 12 сентября, преимущественно без осадков, однако в Харьковской области, а также в Карпатах днем местами небольшие дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью +9-14°С, на крайнем севере +3-8°С; днем +22-27°С.

В среду, 13 сентября, в южных областях, а днем местами в западных пройдут небольшие дожди, временами с грозами. На остальной территории солнечно и без осадков. Температура воздуха ночью +9-14°С, в северных областях +4-9°С; днем +22-27°С, в Прикарпатье и Закарпатье +27-29°С.

В четверг, 14 сентября, ожидаются дожди в западных областях, а днем местами в центральных и Киевской области; возможны отдельные грозы, местами возможны шквалы. На остальной территории без осадков. Температура воздуха ночью +10-15°С, на севере Левобережья +6-11°С; днем +25-30°С, в западной части +19-24°С.

В пятницу, 15 сентября, в большинстве областей, кроме западных, пройдут дожди, иногда с грозами. Температура воздуха ночью +11-16°С, днем +19-24°С.

Карта погоды в Украине сегодня 11 сентября от Meteoprog
Прогноз погоды в Украине сегодня, 11 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, что сентябрь этого года будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.

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