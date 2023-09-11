Погода в Україні сьогодні, 11 вересня, і на тиждень — збірний прогноз від синоптиків

Спека ще не дасть спокою Україні: синоптики розповіли, в якій області припече сонце
Сьогодні, 11 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність. В одному регіоні температура повітря підніметься до +30°С.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 11 вересня
Синоптики прогнозують, що опадів сьогодні не передбачається.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі +5-10°С, на узбережжі морів до +13°С;
- вдень +19-24°С, на Закарпатті до +30°С.
Погода в Київській області
Сьогодні, 11 вересня, у Київській області опадів не передбачається.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +5-10°С, вдень +19-24°С;
- у Києві вночі +8-10°С, вдень +22-24°С.
Прогноз погоди в Україні на тиждень
Зазначається, що наступного тижня 11-15 вересня синоптики прогнозують теплу погоду з незначними коливаннями в температурі. Сильних опадів не очікується, однак у другій половині тижня варто чекати короткочасних дощів.
У понеділок, 11 вересня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +7-12°С, вдень +20-25°С. У Приазов'ї, Криму та на крайньому заході вночі +10-15°С, вдень +22-27°С.
У вівторок, 12 вересня, переважно без опадів, однак у Харківській області, а також у Карпатах вдень місцями невеликі дощі, можливі грози. Температура повітря вночі +9-14°С, на крайній півночі +3-8°С; вдень +22-27°С.
У середу, 13 вересня, в південних областях, а вдень місцями у західних пройдуть невеликі дощі, часом з грозами. На решті території сонячно та без опадів. Температура повітря вночі +9-14°С, у північних областях +4-9°С; вдень +22-27°С, на Прикарпатті та Закарпатті +27-29°С.
У четвер, 14 вересня, очікуються дощі в західних областях, а вдень місцями у центральних та Київщині; можливі окремі грози, місцями ймовірні шквали. На решті території без опадів. Температура повітря вночі +10-15°С, на півночі Лівобережжя +6-11°С; вдень +25-30°С, у західній частині +19-24°С.
У п'ятницю, 15 вересня, в більшості областей, окрім західних, пройдуть дощі, подекуди з грозами. Температура повітря вночі +11-16°С, вдень +19-24°С.
Нагадаємо, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.