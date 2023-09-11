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Спека ще не дасть спокою Україні: синоптики розповіли, в якій області припече сонце

11 вересня 2023 05:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 11 вересня, і на тиждень — збірний прогноз від синоптиків
Дівчата гуляють вулицями Києва. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 11 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність. В одному регіоні температура повітря підніметься до +30°С.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 11 вересня

Синоптики прогнозують, що опадів сьогодні не передбачається. 

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +5-10°С, на узбережжі морів до +13°С;
  • вдень +19-24°С, на Закарпатті до +30°С.
Мапа погоди в Україні на сьогодні 11 вересня від Укргідрометцентру
Погода в Україні на сьогодні, 11 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні, 11 вересня, у Київській області опадів не передбачається. 

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +5-10°С, вдень +19-24°С;
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 11 вересня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 11 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот
  • у Києві вночі +8-10°С, вдень +22-24°С.
Погода в Києві сьогодні 11 вересня від Meteoprog
Прогноз погоди в Києві сьогодні, 11 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Зазначається, що наступного тижня 11-15 вересня синоптики прогнозують теплу погоду з незначними коливаннями в температурі. Сильних опадів не очікується, однак у другій половині тижня варто чекати короткочасних дощів.

У понеділок, 11 вересня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +7-12°С, вдень +20-25°С. У Приазов'ї, Криму та на крайньому заході вночі +10-15°С, вдень +22-27°С.

У вівторок, 12 вересня, переважно без опадів, однак у Харківській області, а також у Карпатах вдень місцями невеликі дощі, можливі грози. Температура повітря вночі +9-14°С, на крайній півночі +3-8°С; вдень +22-27°С.

У середу, 13 вересня, в південних областях, а вдень місцями у західних пройдуть невеликі дощі, часом з грозами. На решті території сонячно та без опадів. Температура повітря вночі +9-14°С, у північних областях +4-9°С; вдень +22-27°С, на Прикарпатті та Закарпатті +27-29°С.

У четвер, 14 вересня, очікуються дощі в західних областях, а вдень місцями у центральних та Київщині; можливі окремі грози, місцями ймовірні шквали. На решті території без опадів. Температура повітря вночі +10-15°С, на півночі Лівобережжя +6-11°С; вдень +25-30°С, у західній частині +19-24°С.

У п'ятницю, 15 вересня, в більшості областей, окрім західних, пройдуть дощі, подекуди з грозами. Температура повітря вночі +11-16°С, вдень +19-24°С.

Мапа погоди в Україні сьогодні 11 вересня від Meteoprog
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 11 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.

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