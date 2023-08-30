Жара повышает уровень пожарной опасности: в Гидрометцентре обнародовали прогноз на завтра
В среду, 30 августа, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода. Синоптики предупреждают о повышении уровня пожарной опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 31 августа
Украинцев ожидает переменная облачность (в западных областях облачно с прояснениями). Ночью в западной, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории обойдется без осадков.
Ветер юго-восточный (днем в западных областях с переходом на западный), 5-10 м/с.
Летняя жара будет сопровождать украинцев:
- температура ночью 16-21°C, на побережье морей до 23°C;
- в восточных и северо-восточных областях 12-17°C; днем 26-31°C;
- на юго-востоке страны до 35°C, в западных областях 20-25°C;
- в Карпатах ночью 10-15°C, днем 13-18°C.
Синоптики предупреждают
По данным Гидрометцентра, в связи с жаркой погодой в Украине 31 августа — 1 сентября будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Украинцам следует быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности.
Прогноз погоды на 31 августа по Киевской области
Жителей Киева и области ожидает переменная облачность. Обойдется без осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в регионе:
- температура по области ночью 16-21°C, днем 26-31°C;
- в Киеве ночью 18-20°C, днем 28-30°C.
Напомним, в столице специалисты снова фиксируют температурные рекорды. Аномальная жара не покидает Киев уже третий день.