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Жара повышает уровень пожарной опасности: в Гидрометцентре обнародовали прогноз на завтра

30 августа 2023 14:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Жара повышает уровень пожарной опасности: в Гидрометцентре обнародовали прогноз на завтра
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 30 августа, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода. Синоптики предупреждают о повышении уровня пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 31 августа

Украинцев ожидает переменная облачность (в западных областях облачно с прояснениями). Ночью в западной, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории обойдется без осадков.

Ветер юго-восточный (днем в западных областях с переходом на западный), 5-10 м/с.

Летняя жара будет сопровождать украинцев:

  • температура ночью 16-21°C, на побережье морей до 23°C;
  • в восточных и северо-восточных областях 12-17°C; днем 26-31°C;
  • на юго-востоке страны до 35°C, в западных областях 20-25°C;
  • в Карпатах ночью 10-15°C, днем 13-18°C.
Летняя жара будет сопровождать украинцев. Фото: Гидрометцентр

Синоптики предупреждают

По данным Гидрометцентра, в связи с жаркой погодой в Украине 31 августа — 1 сентября будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Украинцам следует быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности.

Прогноз погоды на 31 августа по Киевской области

Жителей Киева и области ожидает переменная облачность. Обойдется без осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в регионе:

  • температура по области ночью 16-21°C, днем 26-31°C;
  • в Киеве ночью 18-20°C, днем 28-30°C.
Погода в Киевской области. Фото: Гидрометцентр

Напомним, в столице специалисты снова фиксируют температурные рекорды. Аномальная жара не покидает Киев уже третий день.

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