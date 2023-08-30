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Спека підвищує рівень пожежної небезпеки: у Гідрометцентрі оприлюднили прогноз на завтра

30 серпня 2023 14:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Спека підвищує рівень пожежної небезпеки: у Гідрометцентрі оприлюднили прогноз на завтра
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У середу, 30 серпня, у більшості регіонів України збережеться спекотна погода. Синоптики попереджають про підвищення рівня пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Прогноз погоди в Україні на 31 серпня

На українців очікує мінлива хмарність (у західних областях хмарно з проясненнями). Вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території обійдеться без опадів.

Вітер південно-східний (вдень у західних областях з переходом на західний), 5-10 м/с.

Літня спека супроводжуватиме українців:

  • температура вночі 16-21°C, на узбережжі морів до 23°C;
  • у східних та північно- східних областях 12-17°C; вдень 26-31°C;
  • на південному сході країни до 35°C, у західних областях 20-25°C;
  • в Карпатах вночі 10-15°C, вдень 13-18°C.
Літня спека супроводжуватиме українців. Фото: Гідрометцентр

Синоптики попереджають

За даними Гідрометцентру, у ззв'язку із спекотною погодою, в Україні 31 серпня — 1 вересня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Українцям варто бути обачними і дотримуватися правил безпеки.

Прогноз погоди на 31 серпня по Київщині

На мешканців Києва і області очікує мінлива хмарність. Обійдеться без опадів, лише в другій половині дня короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температра повітря в регіоні:

  • температура по області вночі 16-21°, вдень 26-31°C;
  • у Києві вночі 18-20°C, вдень 28-30°C.
Погода на Київщині. Фото: Гідрометцентр

Нагадуємо, у столиці фахівці знову фіксують температурні рекорди. Аномальна спека не покидає Київ вже третій день поспіль.

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