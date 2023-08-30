Спека підвищує рівень пожежної небезпеки: у Гідрометцентрі оприлюднили прогноз на завтра
У середу, 30 серпня, у більшості регіонів України збережеться спекотна погода. Синоптики попереджають про підвищення рівня пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 31 серпня
На українців очікує мінлива хмарність (у західних областях хмарно з проясненнями). Вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території обійдеться без опадів.
Вітер південно-східний (вдень у західних областях з переходом на західний), 5-10 м/с.
Літня спека супроводжуватиме українців:
- температура вночі 16-21°C, на узбережжі морів до 23°C;
- у східних та північно- східних областях 12-17°C; вдень 26-31°C;
- на південному сході країни до 35°C, у західних областях 20-25°C;
- в Карпатах вночі 10-15°C, вдень 13-18°C.
Синоптики попереджають
За даними Гідрометцентру, у ззв'язку із спекотною погодою, в Україні 31 серпня — 1 вересня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Українцям варто бути обачними і дотримуватися правил безпеки.
Прогноз погоди на 31 серпня по Київщині
На мешканців Києва і області очікує мінлива хмарність. Обійдеться без опадів, лише в другій половині дня короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температра повітря в регіоні:
- температура по області вночі 16-21°, вдень 26-31°C;
- у Києві вночі 18-20°C, вдень 28-30°C.
Нагадуємо, у столиці фахівці знову фіксують температурні рекорди. Аномальна спека не покидає Київ вже третій день поспіль.