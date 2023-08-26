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Жара не оставит в покое Украину: в Укгидрометцентре предупредили, где завтра будет +35°C

26 августа 2023 14:09
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 27 августа от Укргидрометцентра
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 27 августа, в некоторых областях Украины ожидается повышение температуры воздуха. Синоптики рассказали, что почти повсюду будет преобладать сухая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Завтра кратковременные дожди с грозами ожидаются лишь в северо-западных и северных областях. На остальной территории осадков не предвидится.

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Карта осадков. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики рассказали, что ветер будет менять свои направления. Его скорость составит 3-8 м/с.

Температура ночью +13+18, на побережье морей до +23, а на юго-западе страны до +35. Также ожидается повышение температуры до 2-4°C.

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Карта температуры воздуха. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 26 августа, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода. В некоторых областях температура прогреется до +35°С, однако в западном регионе можно надеяться на кратковременный дождь.

Также мы писали, что из-за аномальной жары в Греции вспыхнули лесные пожары. Спасатели обнаружили 18 жертв. К тому же от высокой температуры страдают и другие страны ЕС.

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