Погода в Україні сьогодні, 26 серпня й на вихідних — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Жінка п'є воду з фонтана. Фото: cleanairlove.com

Сьогодні, 26 серпня, у більшості регіонів України збережеться спекотна погода. У деяких областях температура прогріється аж до +35°С, однак у західному регіоні можна сподіватися на короткочасний дощ.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 26 серпня

Синоптики прогнозують, що сьогодні на українців очікує мінлива хмарність без опадів. Лише у північно-західних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза. На північному сході країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі +13-18°С, на узбережжі морів до +23°С;

вдень +27-32°С, у південно-західній частині місцями до +35°С, у східних та Сумській областях +24-29°С;

в Карпатах вночі +11-16°С, вдень +23-28°С.

Погода в Україні на 26 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

Сьогодні, 26 серпня, в Київській області очікується мінлива хмарність без опадів.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +13-18°С, вдень +27-32°С;

у Києві вночі +16-18°С, вдень +29-31°С.

Погода в Києві на 26 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, спека в Україні знову посилюється.

Так, на вихідних, 26-27 серпня, температура повітря становитиме +29-33°С. У неділю в Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській областях та на Закарпатті — місцями до +35°С. Однак дещо меншою сьогодні буде температура на сході країни — +25-29°С.

На Волині та Рівненщині сьогодні очікуються місцями грозові дощі, які можливі й завтра, у неділю на півночі та в центральних областях.

У Києві на вихідних очікується близько +30°С, без дощів. Незначні опади в столиці можливі хіба що в неділю.

"Надалі, по тижню наступному, спека в більшості областей України посилиться! Обережно з вогнем, бо почали вже масово палити бадилля", — зазначає Діденко.

Також вона додала, що можливі дощі в останніх числах місяця — 30-31 серпня.

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди на вихідних від Meteoprog

Протягом найближчих днів 26-27 серпня очікується спекотна погода через надходження теплого повітря з Балканського півострова. Температура вдень перевищить +30°C, а в центральних, південних та місцями західних областях сягне +32-37°C.

Водночас ночі будуть комфортно прохолодні через скорочення тривалості світлового дня. Очікується мінімальна кількість опадів, за винятком заходу, де вдень ймовірні грозові дощі з градом та поривами вітру.

Погода в Україні на 26 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, що через аномальну спеку у Греції спалахнули лісові пожежі: рятувальники виявили 18 жертв. До того ж від високої температури потерпають й інші країни ЄС.