Погода в Україні сьогодні, 26 серпня й на вихідних — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Пекельна спека дужчає: синоптики розповіли, де сьогодні повітря розжариться найсильніше
Сьогодні, 26 серпня, у більшості регіонів України збережеться спекотна погода. У деяких областях температура прогріється аж до +35°С, однак у західному регіоні можна сподіватися на короткочасний дощ.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 26 серпня
Синоптики прогнозують, що сьогодні на українців очікує мінлива хмарність без опадів. Лише у північно-західних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза. На північному сході країни вночі та вранці місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі +13-18°С, на узбережжі морів до +23°С;
- вдень +27-32°С, у південно-західній частині місцями до +35°С, у східних та Сумській областях +24-29°С;
- в Карпатах вночі +11-16°С, вдень +23-28°С.
Погода в Києві та області
Сьогодні, 26 серпня, в Київській області очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +13-18°С, вдень +27-32°С;
- у Києві вночі +16-18°С, вдень +29-31°С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, спека в Україні знову посилюється.
Так, на вихідних, 26-27 серпня, температура повітря становитиме +29-33°С. У неділю в Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській областях та на Закарпатті — місцями до +35°С. Однак дещо меншою сьогодні буде температура на сході країни — +25-29°С.
На Волині та Рівненщині сьогодні очікуються місцями грозові дощі, які можливі й завтра, у неділю на півночі та в центральних областях.
У Києві на вихідних очікується близько +30°С, без дощів. Незначні опади в столиці можливі хіба що в неділю.
"Надалі, по тижню наступному, спека в більшості областей України посилиться! Обережно з вогнем, бо почали вже масово палити бадилля", — зазначає Діденко.
Також вона додала, що можливі дощі в останніх числах місяця — 30-31 серпня.
Прогноз погоди на вихідних від Meteoprog
Протягом найближчих днів 26-27 серпня очікується спекотна погода через надходження теплого повітря з Балканського півострова. Температура вдень перевищить +30°C, а в центральних, південних та місцями західних областях сягне +32-37°C.
Водночас ночі будуть комфортно прохолодні через скорочення тривалості світлового дня. Очікується мінімальна кількість опадів, за винятком заходу, де вдень ймовірні грозові дощі з градом та поривами вітру.
Нагадаємо, що через аномальну спеку у Греції спалахнули лісові пожежі: рятувальники виявили 18 жертв. До того ж від високої температури потерпають й інші країни ЄС.