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Адская жара крепчает: синоптики рассказали, где сегодня воздух раскалится сильнее всего

26 августа 2023 05:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 26 августа и в выходные — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Мeteoprog и Диденко
Женщина пьет воду из фонтана. Фото: cleanairlove.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 26 августа, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода. В некоторых областях температура прогреется до +35°С, однако в западном регионе можно надеяться на кратковременный дождь.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 26 августа

Синоптики прогнозируют, что сегодня украинцев ожидает переменная облачность без осадков. Лишь в северо-западных областях днем местами кратковременный дождь и гроза. На северо-востоке страны ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +13-18°С, на побережье морей до +23°С;
  • днем +27-32°С, в юго-западной части местами до +35°С, в восточных и Сумской областях +24-29°С;
  • в Карпатах ночью +11-16°С, днем +23-28°С.
Погода в Украине на 26 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Сегодня, 26 августа, в Киевской области ожидается переменная облачность без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +13-18°С, днем +27-32°С;
  • в Киеве ночью +16-18°С, днем +29-31°С.
Погода в Киеве на 26 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, жара в Украине снова усиливается.

Так, в выходные, 26-27 августа, температура воздуха будет составлять +29-33°С. В воскресенье в Одесской, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и Закарпатье местами до +35°С. Однако несколько меньше сегодня будет температура на востоке страны — +25-29°С.

В Волынской и Ровенской областях сегодня ожидаются местами грозовые дожди, которые возможны и завтра, в воскресенье, на севере и в центральных областях.

В Киеве в выходные ожидается около +30°С, без дождей. Небольшие осадки в столице возможны разве что в воскресенье.

"В дальнейшем, по неделе следующей, жара в большинстве областей Украины усилится! Осторожно с огнем, потому что начали уже массово сжигать ботву", — отмечает Диденко.

Также она добавила, что возможны дожди в последних числах месяца — 30-31 августа.

Источник: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды на выходные от Meteoprog

В ближайшие дни 26-27 августа ожидается жаркая погода из-за поступления теплого воздуха с Балканского полуострова. Температура днем превысит +30°C, а в центральных, южных и местами западных областях достигнет +32-37°C.

В то же время ночи будут комфортно прохладны из-за сокращения продолжительности светового дня. Ожидается минимальное количество осадков, за исключением запада, где днем возможны грозовые дожди с градом и порывами ветра.

Погода в Украине на 26 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, что из-за аномальной жары в Греции вспыхнули лесные пожары: спасатели обнаружили 18 жертв. К тому же от высокой температуры страдают и другие страны ЕС.

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