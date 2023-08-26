Погода в Украине сегодня, 26 августа и в выходные — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Мeteoprog и Диденко

Адская жара крепчает: синоптики рассказали, где сегодня воздух раскалится сильнее всего
Сегодня, 26 августа, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода. В некоторых областях температура прогреется до +35°С, однако в западном регионе можно надеяться на кратковременный дождь.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 26 августа
Синоптики прогнозируют, что сегодня украинцев ожидает переменная облачность без осадков. Лишь в северо-западных областях днем местами кратковременный дождь и гроза. На северо-востоке страны ночью и утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +13-18°С, на побережье морей до +23°С;
- днем +27-32°С, в юго-западной части местами до +35°С, в восточных и Сумской областях +24-29°С;
- в Карпатах ночью +11-16°С, днем +23-28°С.
Погода в Киеве и области
Сегодня, 26 августа, в Киевской области ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +13-18°С, днем +27-32°С;
- в Киеве ночью +16-18°С, днем +29-31°С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, жара в Украине снова усиливается.
Так, в выходные, 26-27 августа, температура воздуха будет составлять +29-33°С. В воскресенье в Одесской, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и Закарпатье местами до +35°С. Однако несколько меньше сегодня будет температура на востоке страны — +25-29°С.
В Волынской и Ровенской областях сегодня ожидаются местами грозовые дожди, которые возможны и завтра, в воскресенье, на севере и в центральных областях.
В Киеве в выходные ожидается около +30°С, без дождей. Небольшие осадки в столице возможны разве что в воскресенье.
"В дальнейшем, по неделе следующей, жара в большинстве областей Украины усилится! Осторожно с огнем, потому что начали уже массово сжигать ботву", — отмечает Диденко.
Также она добавила, что возможны дожди в последних числах месяца — 30-31 августа.
Прогноз погоды на выходные от Meteoprog
В ближайшие дни 26-27 августа ожидается жаркая погода из-за поступления теплого воздуха с Балканского полуострова. Температура днем превысит +30°C, а в центральных, южных и местами западных областях достигнет +32-37°C.
В то же время ночи будут комфортно прохладны из-за сокращения продолжительности светового дня. Ожидается минимальное количество осадков, за исключением запада, где днем возможны грозовые дожди с градом и порывами ветра.
Напомним, что из-за аномальной жары в Греции вспыхнули лесные пожары: спасатели обнаружили 18 жертв. К тому же от высокой температуры страдают и другие страны ЕС.