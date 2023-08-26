Прогноз погоди в Україні на 27 серпня від Укргідрометцентру

Спека не залишить в спокої Україну: в Укгідрометцентрі попередили, де завтра буде +35°C
Завтра, 27 серпня, у деяких областях України очікується підвищення температури повітря. Синоптики розповіли, що майже всюди переважатиме суха погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Завтра короткочасні дощі з грозами очікуються лише в північно-західних та північних областях. На решті території опадів не передбачається.
Синоптики розповіли, що вітер буде змінювати свої напрямки. Його швидкість становитиме 3-8 м/с.
Температура вночі +13+18, на узбережжі морів до +23, а на південному заході країни до +35. Також очікується підвищення температури на 2-4°C.
Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, у більшості регіонів України збережеться спекотна погода. У деяких областях температура прогріється аж до +35°С, однак у західному регіоні можна сподіватися на короткочасний дощ.
Також ми писали, що через аномальну спеку у Греції спалахнули лісові пожежі. Рятувальники виявили 18 жертв. До того ж від високої температури потерпають й інші країни ЄС.