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Спека не залишить в спокої Україну: в Укгідрометцентрі попередили, де завтра буде +35°C

26 серпня 2023 14:09
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 27 серпня від Укргідрометцентру
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 27 серпня, у деяких областях України очікується підвищення температури повітря. Синоптики розповіли, що майже всюди переважатиме суха погода. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Завтра короткочасні дощі з грозами очікуються лише в північно-західних та північних областях. На решті території опадів не передбачається.

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Карта опадів. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики розповіли, що вітер буде змінювати свої напрямки. Його швидкість становитиме 3-8 м/с.

Температура вночі +13+18, на узбережжі морів до +23, а на південному заході країни до +35. Також очікується підвищення температури на 2-4°C.

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Карта температури повітря. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, у більшості регіонів України збережеться спекотна погода. У деяких областях температура прогріється аж до +35°С, однак у західному регіоні можна сподіватися на короткочасний дощ.

Також ми писали, що через аномальну спеку у Греції спалахнули лісові пожежі. Рятувальники виявили 18 жертв. До того ж від високої температури потерпають й інші країни ЄС. 

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