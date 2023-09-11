Погода в Украине 12 сентября — прогноз от Укргидрометцентра

Юноша катается на скейте в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 12 сентября, в Украине будет преобладать переменная облачность. Небольшой дождь возможен только в Карпатах, в большинстве областей — туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 12 сентября

Синоптики рассказали, что завтра, 12 сентября, без осадков, лишь в Карпатах днем возможен небольшой кратковременный дождь, а иногда гроза. Ночью северные и юго-западные области местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 6-11°C, в западных областях 9-14°C; а днем поднимется до 23-28°C. На высокогорье Карпат, в горах Крыма и на востоке 18-23°C.

Погода в Украине 12 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода 12 сентября в Киеве

В течение дня, 12 сентября, в Украине будет преобладать переменная облачность, но без осадков. Ночью местами по области возможен туман. Ветер южный 3-8 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 6-11°C, днем 23-28°C;

по Киеву ночью 8-10°C, днем 25-27°C.

Погода 12 сентября в Киеве. Фото: Метеопрог

Напомним, что сентябрь этого года будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.