Погода в Україні 12 вересня — прогноз від Укргідрометцентру

Юнак катається на скейті у Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 12 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. Невеликий дощ можливий лише у Карпатах, у більшості областей — туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 12 вересня

Синоптики розповіли, що завтра, 12 вересня, без опадів, лише у Карпатах вдень можливий невеликий короткочасний дощ, а подекуди гроза. Вночі північні та південно-західні області місцями накриє туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 6-11°C, в західних областях 9-14°C; а вдень підніметься до 23-28°C. На високогір'ї Карпат, в горах Криму та на сході країни 18-23°C.

Погода в Україні 12 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода 12 вересня в Києві

Упродовж дня, 12 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, однак без опадів. Вночі місцями по області можливий туман. Вітер південний 3-8 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 6-11°C, вдень 23-28°C;

по Києву вночі 8-10°C, вдень 25-27°C.

Погода 12 вересня в Києві. Фото: Метеопрог

Нагадаємо, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.