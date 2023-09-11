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Спека не відступає: синоптики розповіли, де завтра чекати +28°C

11 вересня 2023 15:39
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 12 вересня — прогноз від Укргідрометцентру
Юнак катається на скейті у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 12 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. Невеликий дощ можливий лише у Карпатах, у більшості областей — туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 12 вересня 

Синоптики розповіли, що завтра, 12 вересня, без опадів, лише у Карпатах вдень можливий невеликий короткочасний дощ, а подекуди гроза. Вночі північні та південно-західні області місцями накриє туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 6-11°C, в західних областях 9-14°C; а вдень підніметься до 23-28°C. На високогір'ї Карпат, в горах Криму та на сході країни 18-23°C.

погода в Україні 12 вересня
Погода в Україні 12 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода 12 вересня в Києві

Упродовж дня, 12 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, однак без опадів. Вночі місцями по області можливий туман. Вітер південний 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі 6-11°C, вдень 23-28°C;
  • по Києву вночі 8-10°C, вдень 25-27°C.
погода в Києві 12 вересня
Погода 12 вересня в Києві. Фото: Метеопрог

Нагадаємо, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.

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