Девушка радуется солнышку. Фото: Freepik

В воскресенье, 16 июля, в Украине будет солнечно. На востоке страны возможны кратковременные дожди.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 16 июля

По прогнозам синоптиков, в большинстве областей страны осадков не ожидается, возможны дожди в восточных регионах нашей страны.

Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, 3 — 10 м/с.

Температура:

ночью: 15 — 17 °C,

днем: 26 — 28 °C.

Погода в Украине 16 июля. Фото: Укргидрометцентр

По словам народного синоптика Натальи Диденко, свежее будет на северо-востоке, в южной части и в Закарпатье.

Циклон в Украине 16 июля. Фото: Наталья Диденко/Facebook

"Температура воздуха 16 июля будет составлять эксклюзивно комфортные +25+29 градусов, немного свежее на северо-востоке и традиционно выше в южной части и Закарпатье, +28+31 градус. Также может быть более 30 в воскресенье в западных областях Украины", — написала Наталья Диденко.

Погода в Киеве и области 16 июля

В воскресенье, 16 июля, в Киеве и области будет преобладать сухая и солнечная погода. Ветер северный, 3 — 10 м/с.

Погода в Киеве 16 июля. Фото: Meteoprog

Температура:

ночью: 15 — 17°C,

днем: 26 — 28°C.

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