Спека наближається: в яких областях сьогодні буде найгарячіше
У неділю, 16 липня, в Україні буде сонячно. На сході країни можливі короткочасні дощі.
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Прогноз погоди в Україні 16 липня
За прогнозами синоптиків, у більшості областей країни опадів не очікується, можливі дощі у східних регіонах нашої країни.
Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний, 3 — 10 м/с.
Температура:
- вночі: 15 — 17 °C,
- вдень: 26 — 28 °C.
За словами народної синоптикині Наталки Діденко, свіжіше буде на північному сході, у південній частині та на Закарпатті.
"Температура повітря 16 липня становитиме ексклюзивно комфортні +25+29 градусів, трохи свіжіше на північному сході і традиційно вище у південній частині та на Закарпатті, +28+31 градус. Також може бути більше 30 в неділю в західних областях України", — написала Наталка Діденко.
Погода у Києві та області 16 липня
У неділю, 16 липня, у Києві та області переважатиме суха та сонячна погода. Вітер північний, 3 м/с.
Температура:
- вночі: 15 — 17°C,
- вдень: 26 — 28°C.
Як пережити літню спеку?
Фахівці Центру Громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України оприлюднили кілька порад:
Нагадаємо, у найближчі кілька днів будуть спекотними в Україні, а в Європі вже лютує спека, яка забирає життя. Щоб до цього не дійшло, варто попіклуватися про себе і вжити певних заходів.