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Спека наближається: в яких областях сьогодні буде найгарячіше

16 липня 2023 05:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 16 липня
Дівчина радіє сонечку. Фото: Freepik
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У неділю, 16 липня, в Україні буде сонячно. На сході країни можливі короткочасні дощі.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 16 липня

За прогнозами синоптиків, у більшості областей країни опадів не очікується, можливі дощі у східних регіонах нашої країни.

Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний, 3 — 10 м/с.

Температура:

  • вночі: 15 — 17 °C,
  • вдень: 26 — 28 °C. 
Погода в Україні 16 липня. Фото: Укргідрометцентр

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, свіжіше буде на північному сході, у південній частині та на Закарпатті.

Циклон в Україні 16 липня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

"Температура повітря 16 липня становитиме ексклюзивно комфортні +25+29 градусів, трохи свіжіше на північному сході і традиційно вище у південній частині та на Закарпатті, +28+31 градус. Також може бути більше 30 в неділю в західних областях України", — написала Наталка Діденко.

Погода у Києві та області 16 липня

У неділю, 16 липня, у Києві та області переважатиме суха та сонячна погода. Вітер північний, 3 м/с. 

Погода у Києві 16 липня. Фото: Мeteoprog

Температура:

  • вночі: 15 — 17°C,
  • вдень: 26 — 28°C. 
Погода у Києві 17 — 21 липня. Фото: Мeteoprog

Як пережити літню спеку?

Фахівці Центру Громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України оприлюднили кілька порад:

Поради ЦГЗ МОЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у найближчі кілька днів будуть спекотними в Україні, а в Європі вже лютує спека, яка забирає життя. Щоб до цього не дійшло, варто попіклуватися про себе і вжити певних заходів.

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