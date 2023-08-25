Погода в Украине сегодня, 25 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Метеопрог и Диденко

Жара будет донимать Украину: синоптики рассказали, где сегодня будет "жарить" сильнее
Сегодня, 25 августа, в Украине будет жарко, в большинстве областей синоптики предупреждают о пожарной опасности. В большинстве регионов Украины будет умеренная облачность без осадков.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня, 25 августа.
Прогноз погоды в Украине 25 августа
Синоптики отмечают, что украинцев ожидает переменная облачность, однако бояться осадков не стоит. В Закарпатье, Прикарпатье и в южной части ожидаются 27 — 32°С.
Ветер будет переменных направлений, 3 — 8 м/с.
"25 августа в Украине сухо, солнечно, +24+28, на юге и в Закарпатье +26+30 градусов. В Киеве без осадков, +26+28 градусов", — написала народный синоптик Наталья Диденко.
Температура ночью будет колебаться в пределах 12 — 17°С, днем 23 — 28°С.
Погода в Киеве и Киевской области 25 августа
В Укргидрометцентре сообщают, что в Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
- Температура по области ночью 12 — 17°С, днем 23 — 28°С;
- В Киеве ночью 14 — 16°С, днем 26 — 28°С.
Напомним, что 25 — 27 августа в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Угроза не коснется Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской, Львовской, Днепропетровской, Сумской областей.