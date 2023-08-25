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Жара будет донимать Украину: синоптики рассказали, где сегодня будет "жарить" сильнее

25 августа 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 25 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Метеопрог и Диденко
Украинцы спасаются от жары у фонтанов. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 25 августа, в Украине будет жарко, в большинстве областей синоптики предупреждают о пожарной опасности. В большинстве регионов Украины будет умеренная облачность без осадков.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня, 25 августа.

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Прогноз погоды в Украине 25 августа

Синоптики отмечают, что украинцев ожидает переменная облачность, однако бояться осадков не стоит. В Закарпатье, Прикарпатье и в южной части ожидаются 27 — 32°С.

Ветер будет переменных направлений, 3 — 8 м/с.

"25 августа в Украине сухо, солнечно, +24+28, на юге и в Закарпатье +26+30 градусов. В Киеве без осадков, +26+28 градусов", — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Температура ночью будет колебаться в пределах 12 — 17°С, днем 23 — 28°С.

Погода в Украине 25 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 25 августа

В Укргидрометцентре сообщают, что в Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Погода в Киевской области 25 августа. Фото: Meteoprog
  • Температура по области ночью 12 — 17°С, днем 23 — 28°С;
  • В Киеве ночью 14 — 16°С, днем 26 — 28°С.
Погода в Киеве. Фото: Meteoprog

Напомним, что 25 — 27 августа в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Угроза не коснется Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской, Львовской, Днепропетровской, Сумской областей.

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