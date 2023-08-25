Погода в Україні сьогодні, 25 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Укранці рятуються від спеки біля фонтанів. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 серпня, буде спекотно, у більшості областей синоптики попереджають про пожежну небезпеку. Загалом у більшості регіонів України буде помірна хмарність без опадів.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні, 25 серпня.

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Синоптики зазначають, що на українців чекає мінлива хмарність, проте боятися опадів не варто. На Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині очікуються 27 — 32°С.

Вітер буде змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

"25-го серпня в Україні сухо, сонячно, +24+28, на півдні та на Закарпатті +26+30 градусів. У Києві без опадів, +26+28 градусів", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Температура вночі коливатиметься в межах 12 — 17°С, вдень — 23 — 28°С.

Погода в Україні 25 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 25 серпня

В Укргідрометцентрі повідомляють, що у Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Погода у Київській області 25 серпня. Фото: Мeteoprog

Температура по області вночі 12 — 17°С, вдень 23 — 28°С;

У Києві вночі 14 — 16°С, вдень 26 — 28°С.

Погода у Києві. Фото: Мeteoprog

Нагадаємо, що 25 — 27 серпня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Загроза не торкнеться Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Запорізької, Львівської, Дніпропетровської, Сумської областей.