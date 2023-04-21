21 апреля погода в Украине начнет стабилизироваться

Солнечной погоды ждать не стоит: противный дождь будет донимать Украину и дальше
В пятницу во многих областях Украины столбики термометров начнут повышаться, а дождей станет меньше.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Осадки сконцентрируются на юге и востоке, а также частично в центральной части Украины.
По прогнозам народного синоптика Натальи Диденко, 21 апреля в большинстве областей Украины пройдут дожди разного калибра, от небольших до умеренных. Циклон Sven.
Впрочем, близость западного антициклона Petra не пустит дожди на Ровенскую и Львовськую области.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО УКРАИНЕ
По данным Украинского Гидрометцентра, 21 апреля, в южной части, центральных и восточных областях умеренный дождь, днем на юго-востоке местами грозы; на остальной территории местами небольшой дождь.
Температура ночью 4 — 9°, днем 10 — 15°, на Закарпатье до 19°.
На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4 — 9° тепла.
Прогноз погоды по Киеву и Киевской области
Синоптики говорят, что в столице днем стоит ожидать небольшой дождь. Ночью — без осадков.
Температура по области ночью 4 — 9°, днем 10 —15°;
В Киеве ночью 5 — 7°, днем 12 — 14°.
Снеголавинная ситуация
Из-за оттепели снеголавинная опасность ожидается:
- на высокогорье Ивано-Франковской области
- в восточной части Закарпатской области.
Метеорологи советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Весеннее половодье
Синоптики говорят, что 20-22 апреля ожидается прохождение максимального уровня половодья на Десне в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области.
Впрочем, метеорологи отмечают, что паводок в Украине пошел на убыль, а вода начала отступать. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины.
Приметы погоды 21 апреля
21 апреля — день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь — будет жаркое, сухое лето.
Напомним, в Одессе шел обильный дождь, не утихавший до утра. Одесские коммунальщики работают на улицах города для устранения последствий ливня и очистки дорог.