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Солнечной погоды ждать не стоит: противный дождь будет донимать Украину и дальше

21 апреля 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
21 апреля погода в Украине начнет стабилизироваться
21 апреля погода в Украине будет стабилизироваться. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В пятницу во многих областях Украины столбики термометров начнут повышаться, а дождей станет меньше.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Осадки сконцентрируются на юге и востоке, а также частично в центральной части Украины.

По прогнозам народного синоптика Натальи Диденко, 21 апреля в большинстве областей Украины пройдут дожди разного калибра, от небольших до умеренных. Циклон Sven.

Карта погоды в Украине. Фото: Наталья Диденко

Впрочем, близость западного антициклона Petra не пустит дожди на Ровенскую и Львовськую области.

Карта погоды в Украине. Фото: Наталья Диденко

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО УКРАИНЕ

По данным Украинского Гидрометцентра, 21 апреля, в южной части, центральных и восточных областях умеренный дождь, днем на юго-востоке местами грозы; на остальной территории местами небольшой дождь.

Температура ночью 4 — 9°, днем 10 — 15°, на Закарпатье до 19°.

На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4 — 9° тепла.

Карта температур в Украине на 21 апреля. Фото: Pogoda Meta

Прогноз погоды по Киеву и Киевской области

Синоптики говорят, что в столице днем стоит ожидать небольшой дождь. Ночью — без осадков.

Температура по области ночью 4 — 9°, днем 10 —15°;
В Киеве ночью 5 — 7°, днем 12 — 14°.

Снеголавинная ситуация

Из-за оттепели снеголавинная опасность ожидается:

  • на высокогорье Ивано-Франковской области
  • в восточной части Закарпатской области.

Метеорологи советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Снеголавинная ситуация в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Весеннее половодье

Синоптики говорят, что 20-22 апреля ожидается прохождение максимального уровня половодья на Десне в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области.

Впрочем, метеорологи отмечают, что паводок в Украине пошел на убыль, а вода начала отступать. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины.

Паводок идет на убыль. Фото: Telegram Андрея Небитова

Приметы погоды 21 апреля

21 апреля — день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь — будет жаркое, сухое лето.

Напомним, в Одессе шел обильный дождь, не утихавший до утра. Одесские коммунальщики работают на улицах города для устранения последствий ливня и очистки дорог.

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