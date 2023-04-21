21 квітня погода в Україні почне стабілізуватися

Сонячної погоди чекати не варто: капосний дощ дошкулятиме Україні і надалі
У п'ятницю в багатьох областях України стовпчики термометрів почнуть підвищуватися, а дощів стане трохи менше.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Опади сконцентруються на півдні та сході, а також частково в центральній частині України.
За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, 21-го квітня у більшості областей України пройдуть дощі різного калібру, від невеликих до помірних. Циклон Sven.
Втім, близкість західного антициклону Petra не пустить завтра дощі на Волинь, Рівненщину та Львівщину там без опадів.
Прогноз погоди по Україні
За даними Українського Гідрометцентру, 21 квітня, у південній частині, центральних та східних областях помірний дощ, вдень на південному сході подекуди грози; на решті території місцями невеликий дощ.
Температура вночі 4 — 9°, вдень 10 —15°, на Закарпатті до 19°.
На високогір'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4 — 9° тепла.
Прогноз погоди по Київщині
Синоптики кажуть, що в столиці вдень варто чекати на невеликий дощ. Вночі — без опадів.
Температура по області вночі 4 — 9°, вдень 10 —15°;
У Києві вночі 5 — 7°, вдень 12 —14°.
Сніголавинна ситуація
Через відлигу сніголавинна небезпека очікується:
- на високогір'ї Iвано-Франкiвської області
- на східній частині Закарпатської області.
Метеорологи радять утриматись від походів на високогір'я.
Весняне водопілля
Синоптики кажуть, що 20-22 квітня очікується проходження максимального рівня водопілля на Десні біля с.Макошине з подальшим затопленням заплави та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області.
Втім, метеорологи зазначають, що паводок в Україні пішов на спад, а вода почала відступати. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.
Прикмети погоди 21 квітня
21 квітня — день Родіона. Якщо на Родіона теплий вечір і тиха ніч — буде спекотне, сухе літо.
Нагадаємо, в Одесі йшов рясний дощ, який не вщухав до ранку. Одеські комунальники працюють на вулицях міста для усунення наслідків зливи та очищення доріг.