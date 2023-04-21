21 квітня погода в Україні почне стабілізуватися. Фото: УНІАН

У п'ятницю в багатьох областях України стовпчики термометрів почнуть підвищуватися, а дощів стане трохи менше.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Опади сконцентруються на півдні та сході, а також частково в центральній частині України.

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, 21-го квітня у більшості областей України пройдуть дощі різного калібру, від невеликих до помірних. Циклон Sven.

Мапа погоди в Україні. Фото: Наталія Діденко

Втім, близкість західного антициклону Petra не пустить завтра дощі на Волинь, Рівненщину та Львівщину там без опадів.

Мапа погоди в Україні. Фото: Наталія Діденко

Прогноз погоди по Україні

За даними Українського Гідрометцентру, 21 квітня, у південній частині, центральних та східних областях помірний дощ, вдень на південному сході подекуди грози; на решті території місцями невеликий дощ.

Температура вночі 4 — 9°, вдень 10 —15°, на Закарпатті до 19°.

На високогір'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4 — 9° тепла.

Карта температур в Україні на 21 квітня. Фото: Pogoda Meta

Прогноз погоди по Київщині

Синоптики кажуть, що в столиці вдень варто чекати на невеликий дощ. Вночі — без опадів.

Температура по області вночі 4 — 9°, вдень 10 —15°;

У Києві вночі 5 — 7°, вдень 12 —14°.

Сніголавинна ситуація

Через відлигу сніголавинна небезпека очікується:

на високогір'ї Iвано-Франкiвської області

на східній частині Закарпатської області.

Метеорологи радять утриматись від походів на високогір'я.

Сніголавинна ситуація в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Весняне водопілля

Синоптики кажуть, що 20-22 квітня очікується проходження максимального рівня водопілля на Десні біля с.Макошине з подальшим затопленням заплави та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області.

Втім, метеорологи зазначають, що паводок в Україні пішов на спад, а вода почала відступати. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.

Паводок йде на спад. Фото: Telegram Андрія Небітова

Прикмети погоди 21 квітня

21 квітня — день Родіона. Якщо на Родіона теплий вечір і тиха ніч — буде спекотне, сухе літо.

Нагадаємо, в Одесі йшов рясний дощ, який не вщухав до ранку. Одеські комунальники працюють на вулицях міста для усунення наслідків зливи та очищення доріг.